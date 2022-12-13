人民网基辅12月12日电 （记者谭武军）据中国驻摩尔多瓦大使馆消息，12月12日，中国—摩尔多瓦建交30周年专题“中国电影节”在摩首都基希讷乌隆重开幕。中国驻摩尔多瓦大使闫文滨、《欧洲时报》社长张晓贝、摩尔多瓦文化部国务秘书布德奇、副议长巴特雷恩察、基希讷乌市市长切班以及摩各界嘉宾200余名出席。

闫文滨大使在致辞中表示，今年是中摩两国建交30周年，本届电影节是系列庆祝活动之一。中方精心挑选了近年来10部优秀影片，内容丰富、体裁多样，相信将为中摩两国文化交流注入新的活力。中国驻摩使馆愿继续同摩各界人士共同努力，以本次电影节为契机，开展更多文化交流活动，进一步巩固两国传统友谊。

摩文化部国务秘书布德奇热烈祝贺中国电影节开幕并表示，摩中两国文化交流源远流长，而电影是联接两国人民的重要文化纽带，相信本届电影节的成功举办将有助于摩民众更为直观地感受中国社会民生，增进对中国国情的了解。

开幕式上，来宾们一起观看了本次电影节首场影片《十八洞村》，影片讲述了中国精准扶贫的动人故事。活动现场气氛热烈，影片深深感染了在场观众。本届电影节将持续至12月18日，《红海行动》《无双》《影》《熊出没·变形记》《妖猫传》《超时空同居》《阿拉姜色》《捉妖记2》《明月几时有》等其他中国优秀影片也在展映之列。

闫文滨大使在开幕式现场还接受了摩国家电视1台、TVR摩尔多瓦电视台、摩国家通讯社、国家广播电台等媒体采访。

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