新华社利雅得12月9日电

中华人民共和国和沙特阿拉伯王国联合声明

为加强中华人民共和国同沙特阿拉伯王国的战略性关系，应两圣地的仆人、沙特阿拉伯王国国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特的盛情邀请，中华人民共和国主席习近平阁下于伊历1444年5月13日至15日暨公历2022年12月7日至9日对沙特进行了国事访问。

习近平主席阁下同沙特阿拉伯王国国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特陛下和王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特殿下会见，双方举行了正式会谈，就巩固和发展中沙全面战略伙伴关系及共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方对双边关系在过去三十多年间各时期取得的良好发展表示满意，强调应在两国全面战略伙伴关系框架下，在各领域持续共同努力，深化关系，使其进入新的充满希望的境界。习近平主席和萨勒曼国王签署了《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》。

双方赞赏习近平主席阁下2016年1月访问沙特、沙特国王萨勒曼陛下2017年3月访华和沙特王储兼首相穆罕默德殿下2019年2月访华以来，两国关系取得积极丰硕成果，为拓宽两国各领域合作作出贡献。

关于双边关系，双方强调应继续将中沙关系置于各自对外关系中的优先位置，打造发展中国家团结合作、互利共赢的典范。沙方就中国共产党第二十次全国代表大会成功召开向中方表示祝贺，中方赞赏沙特在“2030愿景”框架下在国家发展领域取得的巨大成就。

双方重申将继续坚定支持彼此核心利益，支持对方维护国家主权和领土完整，共同捍卫不干涉各国内政原则等国际法基础和国际关系基本准则。沙方重申恪守一个中国原则。中方支持沙方维护国家安全稳定，强调坚决反对任何干涉沙特内政的行径，反对任何针对沙特平民、民用设施、领土和利益的袭击。

双方强调应通过中沙高级别联合委员会加强合作，以实现双方共同目标，促进两国各领域合作发展。应密切两国政府和私营部门交流，探索经贸投资机遇，并将其转化为具体合作，在有助于将两国经济和发展关系提升至更高水平的领域加强合作。

在能源方面，双方强调，加强能源合作是两国重要战略伙伴关系的体现。沙特石油资源丰富，中国有广阔的市场，双方提及两国石油贸易规模及良好合作基础，推进并巩固双方在石油领域的合作符合中沙共同利益。双方强调全球石油市场稳定的重要性，中国欢迎沙特在支持全球石油市场平衡稳定方面发挥的作用，欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国。双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇，开发石油转石化技术领域富有前景的项目，加强在电力、光伏、风能等可再生能源来源及相关项目开发、碳氢化合物的创新利用、能效、能源产品及相关产业链本土化等领域和项目上的合作，加强在和平利用核能领域的合作，以及在人工智能、能源产业创新等现代技术开发领域的合作。

双方强调应深化共建“一带一路”倡议项下共同合作，欢迎沙方相关机构加入“一带一路”能源和投资伙伴关系，加强沙特作为中国企业生产和出口能源产品的区域核心地位，对地区国家以及欧洲和非洲能源产品消费国的能源项目进行共同投资，从而推动沙特本土产业发展，并通过中方在沙特的相关投资实现中国石化产业的自给自足。

关于气候变化，中方欢迎沙特发起的“绿色沙特”和“绿色中东”倡议，支持沙特在气候变化领域所作的努力，包括落实由沙特发起、二十国集团领导人认可的碳循环经济计划。双方强调《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》所确立原则的重要性，应聚焦无源头排放以落实气候领域相关协议。双方同意继续加强能源政策协调，利用碳循环经济管理排放以实现气候目标，并敦促发达国家正视自身历史责任，认真兑现承诺，提前大幅减排，通过资金、技术支持和能力建设切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

双方对两国贸易和投资规模增长表示赞赏，这体现了两国经济关系的深厚性和可持续性，强调决心增加非石油贸易规模、便利沙特对华非石油出口、增加两国相互投资规模，一致同意利用好现有贸易投资机会，密切两国私营部门交流互访，增加航班运力，鼓励两国私营部门的投资伙伴关系，共同努力在“一带一路”倡议和“2030愿景”框架下，通过深化汽车工业、供应链、物流、海水淡化、基础设施、加工工业、采矿业、金融等领域合作，营造有机会、有激励、有扶持的投资环境。

沙方期待在沙特未来大型项目中吸收中国经验，愿促进沙特在华投资，消除投资障碍，强调吸引中资跨国企业在沙特开设地区总部的重要性，赞赏有关中国企业重视并已获在沙开设地区总部的许可，应借鉴中国先进经验和能力，惠及两国经济。

双方对签署共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案表示满意，一致同意应加快两国项目对接，发挥互补优势，深化双方务实合作，实现互利和共同发展。双方欢迎就氢能、司法、中文教学、住房、直接投资、广播电视、数字经济、经济发展、标准化、新闻报道、税务管理和反腐败等领域合作签署20项政府间协议和谅解备忘录，并签署多个企业间协议和谅解备忘录。

中方邀请沙方担任2023年第六届中国－阿拉伯国家博览会主宾国，愿同沙方深化数字经济、绿色发展领域投资合作，加强电子商务合作，探讨共同开展对非洲经贸合作，沙方欢迎中国企业利用“2030愿景”在各产业创造的巨大实质性投资机遇在沙投资，中方欢迎沙特主权财富基金和实业资本加大对华投资力度。双方同意鼓励两国投资基金建立伙伴关系。

在金融领域，双方强调应共同合作，支持二十国集团领导人在沙特担任主席国的峰会上所通过的《二十国集团缓债倡议后续债务处理共同框架》取得成功，在二十国集团、国际货币基金组织、世界银行、亚洲基础设施投资银行等国际场合协调相关立场，促进旨在提升上述组织和机构效能和管理的努力。双方强调应在税收政策领域加强合作，促进两国金融、贸易和投资合作。

在水资源和农业领域，沙方欢迎中方私营部门同沙方私营部门开展直接合作。利用沙特在海水淡化厂、饮用水、输水管道、污水处理厂、水坝等领域的投资机会，组织两国私营部门代表的贸易活动。探讨对农业领域、农业和食品产业进行投资的可能性，开发农业投资项目。

在通信和信息技术领域，双方强调应加强通信、数字经济、创新和航天相关领域的伙伴关系，为两国后代开创更加美好的数字未来。

在交通和物流服务领域，双方强调应加强合作，共同致力于发展空运、海运、铁路等现代化运输产业，加快完成“大陆桥”铁路网项目有关研究。

双方强调应加强和发展工业、采矿业合作，服务双方共同利益。

在防务和安全领域，双方强调决心加强防务各领域合作协调，在打击包括恐怖主义犯罪在内的有组织犯罪方面加强情报和经验交流并提升其水平，致力于预防暴力极端主义，在情报早期预警、安全风险评估和打击信息犯罪领域加强合作、协调努力并交流经验，服务和实现双方共同利益。双方重申反对并谴责一切形式的恐怖主义和极端主义，反对将恐怖主义同任何特定文化、民族、宗教挂钩，反对在反恐问题上搞“双重标准”，应传播温和包容文化，赞赏友好两国在反恐和打击恐怖主义融资领域的安全合作水平。

双方同意加强国际合作，打击一切形式的跨国腐败犯罪，愿实现共同目标，包括树立透明廉洁原则、加强两国反腐败机构的有效交流合作、在腐败案件调查、追逃追赃方面用好《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》和《加强国际反腐败执法合作利雅得倡议》。在卫生领域，双方强调应加强卫生领域合作，提高应对当前及未来各类疫情和卫生威胁的协调水平。

在文化领域，双方探讨了在友好两国传统文化关系框架下加强合作的途径，支持和赞赏多个反映中沙关系牢固性的文化倡议，欢迎启动首届穆罕默德王储中沙文化合作奖。双方强调共同举办中沙数字文化年，以及落实多个文化领域已签署谅解备忘录的重要性。双方强调应在两国开展旅游合作和推广活动，应挖掘两国旅游资源潜力，加强在各可持续旅游产业的共同行动，从而惠及并推动旅游业发展，中方宣布开放沙特为中国公民组团出境旅游目的地国。在体育领域，双方强调应加强两国在体育计划与活动方面的合作与伙伴关系。

在教育领域，双方欢迎提升两国科学教育合作水平，赞赏双方该领域合作取得的进展，同意继续鼓励两国高校和学术科研机构开展直接交流，加强在数字教育以及两国中小学、大学和教育机构中文和阿拉伯语教学领域的合作。双方强调应在劳动和人力资源等领域开展合作，提升伙伴关系水平，交流经验信息，以实现双方共同利益。

在新闻领域，双方同意加强两国现有新闻合作，探讨在广播、电视、通讯社、报业等领域推动新闻合作、开展经验交流和互访的机会，以推动双方新闻工作的发展。

中方赞赏沙特政府努力服务中国朝觐人员并配合中国组织朝觐活动，为其完成朝觐功课提供便利。

关于国际和地区问题，双方欢迎于伊历1444年5月15日暨公历2022年12月9日在沙特利雅得召开首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会和首届中国－阿拉伯国家峰会，期待两场峰会实现服务中海关系和中阿关系发展的预期目标。强调在当前国际形势下，召开中海峰会和中阿峰会具有特殊意义。双方强调支持“面向新时代的中阿命运共同体”倡议，赞赏中阿合作论坛在加强中阿集体合作方面发挥的重要作用，表示愿参与论坛建设和发展。强调应共同努力加强中国和海合会成员国的战略伙伴关系，达成中国－海合会自由贸易区协定，致力于召开中国－海合会6+1经贸部长会。

双方重申决心为维护国际和平与安全继续保持协调并作出更大努力，继续在有关组织中保持协调，呼吁开展建设性对话，以践行联合国宪章宗旨和原则以及国际关系基本准则。强调地区局势关系到全球安全和稳定，推动实现地区和平与繁荣符合国际社会共同利益。同意应在尊重地区国家主权、独立和领土完整的基础上，通过对话协商实现地区热点问题的和平政治解决。中方赞赏沙方为促进国际和地区和平与稳定所作出的积极贡献和大力支持。沙方赞赏中方为实现中东安全与稳定所作的努力及有关倡议。双方同意应加强双边合作，提升伙伴关系，助力非洲稳定和发展。沙方支持中国国家主席习近平发起的全球发展倡议，期待参与倡议合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。沙方赞赏习近平主席阁下发起的全球安全倡议。

双方讨论了全球经济面临的最突出挑战，以及中国和沙特在支持国际社会应对有关挑战所发挥的作用。强调要共同推动包容、普惠的全球发展，维护全球能源市场稳定，以及世界各国包括小麦在内的谷物等粮食稳定、不间断供应的重要性，保持供应充足和价格稳定。

关于政治领域，双方强调全力支持旨在政治解决也门危机的努力。中方赞赏沙方旨在结束也门战事的倡议，及其旨在鼓励也门各派开展对话的努力和多项倡议。双方强调应支持也门共和国总统领导委员会，以助其履行职责，并在海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件和联合国安理会第2216（2015）号决议基础上，实现也门危机的政治解决。强调胡塞组织应遵守停火，同联合国也门问题特使开展合作，认真对待有关倡议及和平努力，以实现也门危机的全面、持久政治解决。中方赞赏沙特通过萨勒曼国王人道救援中心和沙特发展和重建也门计划向也门人民提供人道救援和发展援助。

关于伊朗问题，双方同意应加强共同合作以确保伊朗核计划的和平性质。双方呼吁伊朗同国际原子能机构开展合作，维护核不扩散体系。双方强调尊重睦邻友好和不干涉各国内政原则。

双方讨论了巴勒斯坦问题进展，强调应根据“两国方案”原则、联合国有关决议、“阿拉伯和平倡议”，加大努力推动巴以争端全面、公正解决，为重启认真、有效的和谈创造实在的前景，以保障巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立国家的权利。

关于叙利亚问题，双方强调应加大努力实现叙利亚危机政治解决，维护叙利亚统一和领土完整，恢复叙利亚安全，使其摆脱恐怖主义，为难民自愿回归营造必要条件。双方强调继续支持联合国及联合国叙利亚问题特使的努力。

关于黎巴嫩问题，双方强调重视黎巴嫩安全、稳定和领土完整，应进行必要改革和对话协商以摆脱当前危机，避免黎巴嫩成为动摇地区安全稳定的恐怖活动策源地和恐怖组织及团伙的容纳地、毒品走私的源头或中转地。

关于伊拉克问题，双方强调继续向伊拉克共和国提供支持，欢迎伊拉克组建新政府，祝愿其工作顺利，以实现伊拉克人民对安全、稳定和发展的期待。

关于阿富汗问题，双方强调应支持一切实现阿富汗安全与稳定的努力，以保障阿富汗不成为恐怖极端团伙的庇护所。双方强调国际社会应加强人道主义努力，阻止阿富汗人道局势恶化，并向阿富汗人民提供人道主义援助。

关于乌克兰局势，双方强调应以和平方式化解分歧，尽一切可能努力避免升级，从而有助于恢复安全稳定，抑制危机的负面效应。中方提及其关于乌克兰人道局势的六点倡议，并向乌克兰提供人道主义援助，呼吁防止造成大规模人道主义危机。中方赞赏穆罕默德王储兼首相向乌克兰提供人道主义援助、促成释放多国战俘等人道主义和政治努力，并赞赏沙方近期新增向乌克兰提供价值4亿美元的一揽子人道主义援助，这将有助于减轻乌克兰人民的苦难。

访问结束之际，中国国家主席习近平对萨勒曼国王和穆罕默德王储兼首相在他和随行代表团访问期间给予的热情接待和盛情款待表示感谢和赞赏，并邀请萨勒曼国王在双方方便时对中国进行访问，萨勒曼国王表示接受习近平主席的邀请。萨勒曼国王和穆罕默德王储兼首相祝愿习近平主席健康、幸福，并祝友好的中国人民不断发展、进步。

(责编：白宇、岳弘彬)