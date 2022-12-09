新华社加拿大蒙特利尔12月8日电（记者郭爽 黄垚）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议中国角8日开展的一场边会活动聚焦生态保护红线，中国生态保护红线为全球生物多样性保护提供创新解决方案。

作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，中国高度重视生物多样性保护，创新实施生态保护红线制度，把超过30%的陆域国土划为生态保护红线。2019年联合国“基于自然的解决方案”活动中，中国生态保护红线案例成功入选全球15个精品案例。

“生态保护红线是生态环境体制机制改革的重要制度创新，是中国的一个原创性概念和生态保护模式，为全球生物多样性保护提供了一种创新的解决方案。”中国生态环境部自然生态保护司司长崔书红在会上说。

中国生态环境部卫星环境应用中心首席科学家张文国介绍说，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

欧洲环保协会亚洲区主任迪米特里·德布尔说：“生态保护红线的经验非常值得在COP15上推广。从多个方面来说，生态保护红线都具有世界先进标准……最重要的是，中国可以与世界其他地区分享很多类似经验，希望这些地方都能够倾听和关注。”

“人类正面临着健康、能源、食品等多种危机叠加的复杂局面，需要能够应对复杂情况的创新解决方案，而中国生态保护红线正致力于此，”世界自然基金会（国际）全球政策与倡导总监李琳在会上表示，“中国生物多样性保护创新应被带到整个世界”。

12月7日到18日，中国角将开展26场边会活动；同时设置云南日、广西日、浙江日、江西日、四川日、企业日等主题宣传日。

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