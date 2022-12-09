人民网仰光12月9日电 （记者李秉新）中国银行（香港）联合中国乡村发展基金会对仰光大学学生奖学金和助学金项目9日启动并向成绩优异的学生发放了奖学金和助学金。缅甸中央银行行长丹丹瑞、中国驻缅大使陈海、中国驻缅使馆经商参赞谭书富、缅甸教育界人士以及中银香港仰光分行行长刘颖等出席了启动和发放仪式，中银香港副总裁陈文、中国乡村发展基金会秘书长陈红涛以视频方式出席了仪式。

中国银行奖助学金项目启动及发放仪式。人民网 李秉新摄

陈海向各位获奖同学表示祝贺，他说中国银行联合中国乡村发展基金会向仰光大学优秀学生提供奖学金和助学金，帮助他们完成学业，体现了中国企业在缅甸积极履行社会责任、惠及当地的形象和作为。中方愿同缅方加强交流互鉴，共同推动构建中缅命运共同体，为缅甸和平、稳定与发展贡献中国智慧和力量，让中缅合作更多更好造福人民。他勉励缅甸学子把自己的命运同国家和人民的命运结合起来，在各自领域为国家发展和人民幸福作出自己的贡献。

缅甸央行行长丹丹瑞致辞。人民网 李秉新摄

丹丹瑞等嘉宾致辞感谢奖助学金项目，赞扬中国银行积极履行企业社会责任，该项目惠及受益学生，支持缅人力资源建设，服务经济社会发展，增进缅中两国友谊。陈文和陈红涛向获奖学生们致以祝贺。学生代表发言感谢，表示将努力学习，学有所成、报效国家。

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