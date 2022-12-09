穆罕默德·哈利勒

2020年7月，在中阿合作论坛第九届部长级会议上，中阿双方一致同意召开中阿峰会。2022年12月9日，首届中阿峰会在沙特阿拉伯首都利雅得举行，推动构建中阿命运共同体迈出坚实步伐。

当前，国际局势复杂多变，新冠疫情、俄乌冲突等给世界带来诸多经济、社会问题。打造基于友好合作的中阿命运共同体有利于推动世界和平、发展、繁荣，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，交流治理经验，倡导文明对话，反对冷战思维和一切形式的霸权主义。这与习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出的全球发展倡议相契合，将推动全球和平与发展，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。

摩洛哥和中国有着传统友谊，两国在各领域的合作成果丰硕。2016年，摩洛哥国王穆罕默德六世对中国进行国事访问。2017年，中摩两国签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，双边关系实现长足发展。我相信，首届中阿峰会必将取得圆满成功，推动中摩关系、中阿关系迈上新台阶。

（作者为摩洛哥中国友好交流协会会长，王晶编译）

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