人民网巴黎12月9日电 （记者刘玲玲）当地时间8日晚，由中国文化和旅游部支持，巴黎中国文化中心与陕西省文化和旅游厅共同主办的“古法新作”陕西文化艺术展在法国巴黎文化中心揭幕。中法各界200余人出席活动。展览为期两个月，将持续至2023年2月8日。

展览以周礼、秦制、汉风、唐韵为主题，通过“赫赫宗周”“秦风天下”“维天有汉”“梦回盛唐”四大板块，集中展示了青铜礼器、汉唐服饰、彩绘陶俑、秦腔戏服、陕西皮影等各类展品50余件，展现出中华民族博大精深的文化积淀与内涵。同时，通过艺术与科技融合，现实与云端同步，激活古迹遗产的生命力，让古老的文物跨越时空、超越国度，展现文化遗产的永恒魅力，让观众沉浸体验中华文明的历史传承与守正创新。

中国驻法国使馆公使陈力致辞。人民网 刘玲玲摄

中国驻法国使馆公使陈力在致辞中表示，陕西作为华夏文明的摇篮，历史积淀深厚，文化遗产丰硕。中法关系史上，陕西省也与法国有着不解之缘：密特朗、希拉克、萨科齐和马克龙四任法国总统访华时都曾到访陕西，并参观兵马俑等古迹。近年来，法国和陕西的文博机构在文物保护、文化遗产研究等多个领域开展务实合作，取得丰富成果，为中法人文交流注入了新的内涵和活力。今天的展览将使法国民众有机会近距离阅读陕西，阅读中国，理解中华文明的思想智慧和历史基因，感受传统与现代交相辉映新时代中国的巨大魅力。

巴黎中国文化中心主任佘明远致辞。人民网 刘玲玲摄

巴黎中国文化中心主任佘明远介绍说，陕西省文化和旅游厅精心组织、设计本次展览，所有展品均自中国运抵巴黎。他强调，随着后疫情时代人文交流的重启和升级，未来巴黎中国中心将围绕对外文旅交流计划和“部省合作”框架，在文化和旅游部的领导下，在各地方省厅、文博机构的支持下，举办更多优质的线上和线下活动，让法国民众深入了解中国文化多样性和独特的风土人情。

陕西省文化和旅游厅厅长高阳在视频致辞中表示，陕西是中华民族的发祥地之一，也是华夏文明的重要发源地，具有深厚的文化底蕴和璀璨的艺术展现。希望以此次展览为契机，厚植交往基础，深挖合作潜力，以高品质精神文化产品造福两地人民和广大游客。

观众参观展览。人民网 刘玲玲摄

专业策展人、汉学家、法国驻华使馆原文化专员柯孟德介绍了他对中国文化的认识和研究中国美术史的体会，并为现场嘉宾导览和讲解。在接受记者采访时，他表示，这次展览展出了中国陕西灿烂的文化，带领观众更深入了解陕西文化和中国文化，对观众来说，将是一次“难忘的文化回忆”。

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