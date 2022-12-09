新华社北京12月9日电《参考消息》日前登载法国《世界报》网站报道《欧洲天然气危机或将至少持续到2027年》。文章摘要如下：

乌克兰危机以来，欧洲对天然气供应进行了重大调整：俄罗斯天然气从占欧盟进口的40%下降到9%。为了替代这部分天然气，欧洲人急忙与液化天然气出口国签订长期合同。

对天然气的竞相购买造成国际市场价格惊人上涨，在几个月内增加四倍，达到前所未有的水平。供应困难引起了人们对几个严重依赖天然气发电站的欧洲国家停电的担忧，并对工业造成了损害。

根据智库“转变计划”研究所的一项研究，这种情况可能会持续至少五年。在12月6日向法国国防部提交的一份报告中，该机构解释说，到2025年，欧盟40%的天然气需求要么无法满足，要么依赖“尚未确定的来源”。

这项研究指出，到2030年，“如果欧盟和俄罗斯之间的天然气贸易不恢复正常，预计全球天然气缺口约达1000亿立方米，相当于卡塔尔退出液化天然气市场”。研究还强调，目前的天然气危机不是周期性的，而是结构性的。

“转变计划”研究所负责人马蒂厄·奥扎诺强调：“事实上，这场危机始于去年9月，在疫情后复苏时期，乌克兰的冲突加剧了这场危机。”对俄罗斯的制裁以及对“北溪”天然气管道一线和二线的袭击促使欧洲寻找其他天然气来源。

一场激烈的竞争已经上演。奥扎诺总结说：“欧盟正在进入暗礁地带，而且会有很多暗礁。”

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