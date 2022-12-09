新华社埃及苏伊士12月9日电 通讯：泰达合作区为中埃“一带一路”建设添动力

新华社记者姚兵

从生产新型建材、高低压设备、石油装备到建设投资服务大厦、星级酒店和生活娱乐设施，近年来，中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）的园区功能和配套设施越来越完善，成为中国和埃及企业投资合作的平台，为两国共建“一带一路”合作增添动力。

始建于2008年的泰达合作区位于埃及苏伊士省苏赫奈泉港，距离首都开罗120多公里。合作区分为起步区和扩展区，起步区面积为1.34平方公里，已全部开发完成。6平方公里的扩展区于2016年1月揭牌，由埃及泰达特区开发公司负责运营。

埃及泰达特区开发公司执行董事宋彩岑介绍说，目前起步区经营良好，初步形成新型建材、石油装备、高低压设备、机械制造四大主导产业，每个产业均有龙头企业带动，经济效益不断增长。扩展区各类配套设施运作良好，招商势头强劲，产业集群蓬勃发展。

中埃合资的西电-EGEMAC高压电气有限责任公司（西电-EGEMAC）是园区龙头企业之一，主要立足埃及，面向中东和非洲市场提供输变电设备和成套工程服务。公司实现了本地化生产，促进了当地就业和人才培养。记者日前在公司设备制造车间看到，220kV电力变压器的线圈绕制、铁心叠装、器身装配、总装、出厂试验等全生产流程都由埃及员工完成。

“我们的产品确保按时保质交付，客户满意度很高。”公司总经理石晨说，近年来公司营造积极向上的企业文化，加快加深属地化融合，切实增进了两国员工的友谊。

中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（巨石埃及）是较早入驻泰达合作区的企业之一。据悉，公司建设了三条大型玻璃纤维生产线，目前仍有一条生产线在建，到今年底投产后，总年产量将达到36万吨。

“公司的发展带动了埃及上游的矿物原料和包装材料发展，目前，95%的原材料都在埃及采购。”公司总经理吴平说，经过多年发展，公司总资产翻了一番，直接创造就业岗位约2000个，其中埃及员工占比达98%，不少埃及员工成长为技术骨干和管理人员。

艾哈迈德·苏莱曼于2012年加入巨石埃及，起初是络纱车间一名普通工艺员。他勤奋刻苦，努力学习专业技能，现已晋升为公司副总经理。

“我曾有幸到中国公司总部接受为期9个月的培训，让我有机会将知识和经验带回埃及并充分运用。”苏莱曼说，公司也经常请经验丰富的中方技术人员到埃及对技术和管理团队进行培训，帮助改进管理模式。

“在泰达合作区，还有很多像西电-EGEMAC和巨石埃及这样的企业。”宋彩岑说，截至目前，泰达合作区已吸引130多家企业入驻，不仅带动了当地技术发展和产业升级，也促进了本地人才培养和中埃民心相通，为两国共建“一带一路”合作注入了强劲动力。（参与记者：刘佳琪、鲍佳艺）

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