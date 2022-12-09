新华社利雅得12月9日电 专访：沙特阿美将与中国伙伴共同维护工业供应链安全稳定——访沙特阿美公司董事长鲁梅延

新华社记者胡冠 王海洲

“随着中国经济的持续繁荣，阿美公司致力于参与中国发展的每一个阶段。”沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美公司）董事长亚西尔·鲁梅延近日在接受新华社记者书面专访时说，公司将与中国伙伴并肩前行，维护工业供应链安全与稳定，在减排等领域作出贡献。

沙特阿美公司是世界上最大的石油公司之一，业务遍及全球，主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等。谈到公司与中国的渊源，鲁梅延说：“早在上世纪90年代初，阿美公司就向中国出口了第一批原油。”

如今，沙特阿美与中国的合作早已超出原油出口。据鲁梅延介绍，公司已与中方合资成立沙特延布阿美中石化炼油有限公司、中石化森美（福建）石油有限公司等企业，并正在洽谈更多合作项目。公司还与中国的高校建立了多领域的合作关系，其中包括联合研发将原油直接转化为用于工业制造石化产品的技术。

鲁梅延认为，中国的“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”有很多相似之处，这十分有利于公司参与中国的发展。公司计划与中国合作方一起在中国建设更多大型综合性石油下游产业集群，这其中包括为炼油、石油化工等产业提供充足的原油和液化天然气供应。这是公司投资中国经济未来发展的重要部分。

全球石油市场近几年经历了大幅波动，对此鲁梅延指出，全球能源市场的剧烈波动再次强化了各国对能源安全重要性的认识。作为能源进口大国，中国的能源需求不断增长，而沙特是世界上最大的石油出口国，沙中之间牢固紧密的伙伴关系将助力加强中国的能源安全，而沙特阿美公司将发挥重要作用。

“阿美公司是全球范围内碳强度最低的石油公司之一。”鲁梅延说，阿美拥有并持续发展先进的碳捕捉、储存和利用技术，同时致力于发展低碳氢氨和合成燃料。

谈到与中国的新能源合作，鲁梅延信心满满：“阿美与中国开展新能源合作存在很多令人兴奋的机会。”他强调，在碳捕捉、制氢工艺、非金属材料等众多领域，阿美都将与中方展开广泛合作。

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