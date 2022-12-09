对于即将举行的首届中国—阿拉伯国家峰会，中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强接受了《蓝厅观察》记者独家专访。廖力强大使表示，举行首届中阿峰会恰逢其时，标志着中阿友好进入新阶段。中阿合作新发展将为世界带来新机遇，也为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。

为世界带来新机遇和更多稳定性

廖力强大使表示，中国和阿拉伯国家之间的关系源远流长。和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿历史交往的主旋律。习近平主席此次阿拉伯之旅，为中阿友好合作擘画蓝图，为构建面向新时代的中阿命运共同体指明了方向，也为地区和世界和平稳定、发展繁荣注入了信心。

中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表 廖力强：我们希望同阿方以召开峰会为契机，共商中阿关系发展大计；进一步凝聚双方在重大地区和国际问题上的战略共识，为中东与世界的和平与发展注入正能量，全力构建面向新时代的中阿命运共同体。

阿拉伯世界是中国战略伙伴关系高度密集的地区。中阿建立了全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，还在双边层面建立了12对战略性质的伙伴关系。廖立强大使表示，当前，百年变局加速演进，包括中国和阿拉伯国家在内的世界各国又一次站在历史的十字路口。双方更需要进一步加强合作、共克时艰、携手前行。

中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表 廖力强：中阿双方将坚持独立自主，坚定支持彼此维护国家主权、领土完整和民族尊严。我相信，中国和阿拉伯国家发展友好关系的决心只会越来越坚定，支持彼此捍卫核心利益的行动只会越来越有力。这将积极带动发展中国家团结合作，携手开创一个更加美好的未来。

提供互惠互利合作典范

作为新中国中东外交的重大创举，中国同阿拉伯国家将首次举行元首峰会，双方关系提升至新高度。这也是阿盟首次集体同其他国家举行元首峰会。专家认为，峰会的举行充分体现了阿拉伯国家对中国大国地位和加强对华合作的高度重视。中阿关系全面提升，也将在全球范围内产生积极影响。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长 李绍先：阿拉伯世界对中国发展，对中国奇迹般崛起，这么快速发展充满了兴趣。 “一带一路”建设取得的成就在阿拉伯世界是非常突出的。对于阿拉伯人来讲，一方面中国作为大国是唯一一个和阿拉伯国家、阿拉伯世界没有过任何过节。冲突、侵略、剥削、压迫，没有。再一个，中国在阿拉伯国家、在中东，我们是和平共处五项原则贯彻始终，不干涉内政等等，这非常区别于任何其他的大国。

当前，全球经济衰退风险上升，世界能源、粮食等多重危机叠加。中国和阿拉伯国家同为国际舞台上重要政治力量，双方比以往任何时候都更需要加强合作。

此轮高层互动，中阿双方将商讨制定未来总体发展目标和各领域长期合作规划。专家表示，中阿关系全面提升，向世界提供了一个互惠互利的合作典范，这在全球范围内具有积极政治意义。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长 李绍先：认为中国到阿拉伯国家举办首脑会议就是要对抗美国，就是要填补中东的真空，就是要挑战美国在中东，我觉得这些认识都是不对的。中阿之间互补是天然的。阿拉伯世界有我们需要的能源，我们有阿拉伯需要的基础设施建设的能力，我们有全产业链。任何一个阿拉伯国家，不论你处在任何一个发展的层次，都可以到中国来找到对接。这次峰会的举行，实际上就是双方共同需要、双方期待的一个相向而行的产物。

面对中东地区错综复杂的矛盾和纷争，中国始终积极发挥负责任大国作用。分析认为，此轮互动中，中方将继续与阿拉伯国家就有关问题加强沟通协调，共同推动热点问题政治解决。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长 李绍先：中国在中东其实一贯发挥的是劝和促谈，用一句话来讲，我们是建设性的作用，那么这种作用实际上只有中国。无论是提出，比如说巴勒斯坦问题解决的主张也好，或者海湾安全框架也好，其实他们（阿拉伯国家）都心知肚明，中国出于好意，出于推动中东地区和平稳定。所以他们（阿拉伯国家）都期待着中国在未来，在中东事务中发挥更大的作用。

（总台央视记者 孙岩峰 章林 黄惠馨 黄达 吴爱民 李峻）

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