新华社北京12月9日电 丹麦研究人员从格陵兰岛冻土中提取到约200万年前的生物DNA，为迄今已知最古老DNA。对它们的分析显示，这片荒凉的冰雪世界曾树木繁茂，栖息着多种动物。

最古老DNA

哥本哈根大学研究人员在7日出版的英国《自然》杂志发表论文报告上述发现。《自然》网站发布消息说，研究人员2006年从格陵兰岛北部皮里地半岛厚达100米、有约200万年历史的冻土中收集沉积物。最初，受技术所限，他们没能从其中提取到远古DNA。

图为2013年7月6日拍摄的格陵兰内陆冰原和冰湖。新华社记者杨敬忠摄

情况在过去几年发生改变。随着技术进步，研究人员从这些沉积物中提取到160多亿个DNA片段，其中大量属于现代微生物。经过大量分析，研究人员得到100多种动植物的DNA片段。

对这些DNA片段的分析显示，200万年前的格陵兰岛生活着乳齿象、驯鹿、野兔和大雁等动物。此外，这里不仅有如今还在当地能见到的苔藓、灌木、桦树等植物，还生长着白杨、杉树等如今通常生长在纬度较低地区的树木。研究人员说，格陵兰岛当时的平均气温比如今高11至19摄氏度。

消失的世界

论文作者之一、哥本哈根大学研究人员埃斯克·维勒斯莱夫说，格陵兰岛曾经生活有乳齿象尤其令人吃惊，因为当地从没出土过这种动物的化石。乳齿象是一种远古象，在大约1万年前灭绝。先前出土的乳齿象化石多发现于北美洲温带森林中。

图为2013年7月6日拍摄的格陵兰内陆冰盖消融的边缘地带。新华社记者杨敬忠摄

维勒斯莱夫说：“没人能料到200万年前的格陵兰岛有如此丰富的动植物。”

研究报告主要作者、哥本哈根大学地理和冰川专家库尔特·凯尔说，这项研究开启了通向“消失世界”之门。

远古DNA难以留存，但这项研究显示在冻土等适宜条件下可以保存至今。研究人员说，之后有可能提取到更古老的DNA。不过，维勒斯莱夫说，不同于科幻小说和影视作品中的情节，他们所提取的DNA不能用于克隆远古生物。

先前已知最古老DNA取自一头生活于100多万年前的猛犸象的臼齿。这枚臼齿发现于俄罗斯西伯利亚东北部的冻土中。（袁原）

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