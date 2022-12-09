新华社利马12月8日电（国际观察）秘鲁政坛“地震” 新总统重任在肩

新华社记者郝云甫

秘鲁政坛7日剧烈变动。总统佩德罗·卡斯蒂略当天上午宣布解散国会，他本人随即遭国会弹劾。副总统迪娜·博卢阿特当天下午在国会宣誓就任总统。

分析人士指出，秘鲁近年来政局动荡、经济低迷，民众不满日益加剧。在此次政坛“地震”后，如何尽快平息政治风波、重振经济民生将是对秘鲁新总统的重大考验。

前总统遭弹劾

7日上午，卡斯蒂略发表全国电视讲话，宣布解散国会并成立紧急政府。他表示，将在最短时间内举行新一届国会选举，并在9个月内制定新宪法。

卡斯蒂略此举随即引发连锁反应。秘鲁国会召开全体紧急会议，以101票赞成、6票反对和10票弃权的表决结果通过弹劾总统动议，解除卡斯蒂略总统职务。据当地媒体报道，卡斯蒂略当天离开总统府不久后即在首都利马被警方控制。

此前，秘鲁国会议员爱德华·马拉加以“道德无能”为由，提交了对卡斯蒂略的弹劾动议。秘鲁国会原计划于7日下午对总统弹劾案进行辩论和最终投票表决。

分析人士指出，在卡斯蒂略执政近1年半时间里，内阁多次重组，重要部长岗位频频换人。缺乏政治经验且没有党派的强力支持，是卡斯蒂略执政根基不稳的主要原因。

近年来，秘鲁政局持续动荡，政府内部、党派之间政治纷争严重，政权频繁更迭，政府难以正常履职，引发民众不满。新冠疫情肆虐和经济低迷，进一步导致秘鲁陷入发展困境。此外，卡斯蒂略还面临6项涉及贪腐等相关调查。民调结果显示，卡斯蒂略的满意度从上任初期的53%滑落至近期的不足20%。民众日益加剧的不满情绪，成了国会对他采取弹劾行动的民意基础。

新总统担子重

在秘鲁，政府与国会的矛盾已持续数年。受此影响，秘鲁总统之位更替频繁，2020年曾一周内连换两次总统。中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长袁东振指出，秘鲁正在经历的政局动荡是其国内矛盾爆发的产物，近年来秘鲁总统频繁换人、政治领域斗争持续激烈。

中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所学者付丽媛认为，被国会弹劾是悬在每位秘鲁总统头顶的达摩克利斯之剑，这也是秘鲁政局动荡的一大原因。

根据秘鲁宪法，总统不能履行职责时，应由副总统接替。宣誓就任总统后，现年60岁的博卢阿特成为秘鲁历史上首位女性总统。她出生于秘鲁南部查尔万卡，毕业于秘鲁圣马丁·德波雷斯大学。博卢阿特2021年作为卡斯蒂略的竞选伙伴一同参加大选，并在竞选成功后出任副总统。

博卢阿特在宣誓就职后发表讲话，呼吁政府和国会停止政治缠斗，各党派之间加强对话和磋商，以组建一个更具代表性和更团结的内阁。她强调，秘鲁应尽快建立对话机制、恢复经济增长。

秘鲁政治分析家费尔南多·罗斯蒂廖西在接受新华社记者采访时说，博卢阿特上台为这个政治缠斗丛生、内耗持续不断的国家带来一丝喘息的希望。部分国会议员已对博卢阿特提出“政治休战”的提议表示欢迎。目前，她面临的主要挑战是组建一个能被各方认可的内阁，这是达成政治和解的关键。

罗斯蒂廖西说，秘鲁政坛今后或将迎来一段相对稳定的时期，但新总统能否给秘鲁带来长期政治稳定和经济发展的全新气象仍有待观察。（参与记者：陈璐、陈寅）

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