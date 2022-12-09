新华社北京12月9日电 美国政府6日至7日拍卖西海岸风电开发项目，售出加利福尼亚州北部和中部近海5处深水区风电开发租赁权，面积合计逾37.3万英亩（约合15万公顷）。除了一家美国企业，竞拍得主均为已经进军美国海上风电开发领域的欧洲能源企业子公司。

不过，鉴于经济总体低迷、通胀率普遍上涨，欧企对美国海上风电开发项目虽然兴趣不减，却不愿投入太多。

涉入深水区

美国内政部下辖海洋能源管理局主持这场拍卖，共拍得7.57亿美元。据路透社报道，这是开发深水风电项目所需“漂浮式海上风电”技术拓展全球市场进程中的一个里程碑。加州近海风电项目位于太平洋深水区，而美国政府过去拍卖的海上风电项目均在大西洋较浅水域。

“今日的租赁权拍卖进一步印证，包括漂浮式海上风电开发项目在内的风电产业发展势头毋庸置疑。”美国内政部长德布·哈兰在声明中说。

五家中标企业除了美国因夫能源公司，全是欧洲企业：挪威国家石油公司、丹麦哥本哈根基础建设合伙公司、德国莱茵集团以及法国昂吉集团与葡萄牙电力公司旗下EDP可再生能源公司的合资企业“海洋风力”公司。

以上部分企业今年年初就在纽约州和新泽西州近海浅水风电开发项目拍卖中分得一杯羹，当时成交均价相当于每英亩9000美元；今年5月的北卡罗来纳州海岸也有风电开发权拍卖，均价为每英亩2861美元。从面积均价来看，加州项目的成交价每英亩2028美元，低于上述东海岸各州风电项目。

投资更谨慎

据路透社分析，价格较低的部分原因是深水海域的风电开发企业采用新型技术，需承担更高风险，相关监管机构支持不足。东海岸各州开发项目拥有州政府采购海上风电的授权。

目前，全球已安装的漂浮式海上风电机组总装机容量大约100兆瓦，而传统风电机组装机容量为50吉瓦（5万兆瓦）。

另一方面，全球经济增长放缓，各经济体普遍提高利率以应对通货膨胀高企，企业投资更审慎。加州这次拍卖原本批准43家企业参与竞拍，最终只有7家出价。

为海上风电企业提供咨询服务的PA咨询公司合伙人阿隆·卡梅尔说：“过去6到12个月间，宏观经济环境已经稳定了许多。任何增加资金成本、财务成本的东西都会对这一项目的经济前景产生大的负面影响。”

按照美国政府先前宣布的目标，到2030年，审批通过的本国海上风电开发项目总装机容量将达到30吉瓦；而到2035年，漂浮式海上风电机组容量将达到15吉瓦，可为大约500万家庭供电。（沈敏）

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