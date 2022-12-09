沙特《祖国报》驻华记者法赫德·阿拉叶希12月8日在《中国日报》撰文称，首届中国-阿拉伯国家峰会将于12月9日举行，中阿合作互惠互利，前景向好。

中阿合作互惠互利

文章指出，经济和商业领域的投资是中国与阿拉伯国家最重要的合作领域之一，该领域的合作不断加强。中国企业和金融机构不仅在石化领域扩大了与阿拉伯国家的合作，还加强了在铁路、公路、港口、航空、电力、通信、北斗卫星导航系统以及其他基础设施领域的合作。

与中国在大型交通项目领域进行合作，比如推进地铁、铁路、机场、公路和隧道建设，符合阿拉伯国家的优先发展计划。在能源领域，沙特与中国在石油行业有大型合作项目，其中多个是联合投资项目，比如沙特阿美与中国石化合资建设的中沙延布炼厂。

中国主要向沙特出口轻工业商品和农产品，而沙特主要向中国出口石油产品以及勘探和提炼技术。今年早些时候，沙特阿美重启在中国东北地区合资建立炼化综合体的谈判。

2021年，中阿双边贸易额超过3300亿美元，其中与沙特的双边贸易额达到873亿美元，占比为26%。目前，沙特是中国在中东地区最大的贸易伙伴。此外，沙特是中国最大的石油供应国。2020年，沙特对华石油出口量接近 8500万吨。相关领域的投资为沙特年轻人创造了工程和管理等领域的大量就业机会。

中阿合作前景向好

文章分析指出，中国与沙特之间牢固的经济关系和战略伙伴关系是自1990年建交以来逐步形成的。虽然两国建交较晚，但是近年来双边关系发展迅速，正在步入快车道。

在阿拉伯国家看来，同中国合作可以实现共同发展。2016年，中沙两国宣布建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。

同样值得一提的是，中国与沙特的经济互补性很强，两国不断推进“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接，进一步深化了双边合作。

中国支持沙特政府采取行动改善中东安全局势。中国与沙特加强合作，无疑将促进中东地区的安全与和平，不仅将造福该地区民众，也将进一步推动中国经济发展。

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

（来源：中国日报网）

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