新华社洛杉矶12月8日电 综述：“死亡谷”中的生物多样性保护

新华社记者谭晶晶

在美国众多的国家公园中，死亡谷国家公园堪称一绝。那里极端炎热干燥，听起来是寸草不生的荒芜之地，但实际上，有1000多种植物在死亡谷顽强生存。

死亡谷是主要位于美国加利福尼亚州东南部的沙漠谷地，属于莫哈韦沙漠的一部分。它是整个北美大陆地势最低、最炎热和最干燥的地方。死亡谷的恶水盆地海拔高度为海平面以下约86米，是北美大陆的最低点。死亡谷国家公园建于1994年，位于加州与内华达州交界处，占地约13650平方公里，是美国本土48个州中面积最大的国家公园。

国家公园是极端自然条件下物种生息的“家园”。死亡谷国家公园管理员马修·拉马尔日前接受新华社记者采访时说，死亡谷国家公园有93%的面积属于美国联邦政府指定的荒野保护区，园区内拥有非常独特的生态系统。“尽管气候条件极端，仍有多种动物、植物在死亡谷生存并茁壮成长，包括一些濒危物种。”

据介绍，死亡谷国家公园有超过1000种植物，其中40多种是园区内特有的。拉马尔告诉记者，园区内海拔高度变化幅度大，涵盖从海平面以下约86米至海平面以上约3350米的范围，因此植被种类众多。谷底区域有许多豆科灌木和沙漠冬青等，在山顶处有古老树种狐尾松。

在死亡谷极端自然环境下顽强生存和繁衍的动物包括郊狼、大角羊、蜥蜴、沙漠陆龟、沙漠鳉鱼等。拉马尔介绍说，死亡谷国家公园有不同种类的沙漠鳉鱼，其中魔鳉是世界上最稀有鱼类之一，近年来它的数量急剧下降，目前仅剩下263条。

拉马尔告诉记者，气候变化使极端天气的发生越来越频繁，给生态环境和生物多样性保护带来日益严峻的挑战。气温记录显示，死亡谷最热的10个夏季中有9个发生在近15年。根据气候模型预测，死亡谷内的风暴将变得更加猛烈和频繁，这通常会导致山洪暴发。他举例说，公园山顶区域的狐尾松正在枯死，因为高海拔地区越来越干燥和炎热，使树木生命力下降，更容易受到甲虫侵害。

拉马尔认为，保护生物多样性是全球面临的紧迫任务，对人类生存发展具有重要意义。“世界上很多地区正遭遇相似的挑战，我们应该携手应对。全球各地的国家公园都肩负着保护生物多样性的重要使命，使各种生物能够在这个不断变化的世界中有地方茁壮成长。”

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