人民网北京12月9日电 （记者于洋）12月7日，通过网络研修课程及融媒体专题讲座等多样化形式，为期一周的2022亚洲国家主流媒体网络研修班圆满闭幕。

人民日报社对外交流合作部副主任徐波在闭幕仪式上表示，来自亚洲九国的十八家外媒资深编辑、记者通过一周的学习，深入研讨中国共产党第二十次全国代表大会有关文件和精神，深入了解中国在发展经济、捍卫民主和保护环境等方面的努力和经验，深入探究媒体融合发展和新媒体传播规律，围绕“共享发展成果、互鉴发展经验、携手共创美好未来”主题建言献策，分享体会，收获丰厚。媒体在推动人文交流、促进民心相通方面发挥着不可替代的作用，特此代表联合主办方感谢本次研修班成员的积极参与和观点分享，也期待以此为起点，亚洲媒体间加深友谊、加强合作、互利共赢、共创繁荣。

尼泊尔《坎蒂普尔日报》专栏作家加哈拉克·苏贝迪作为学员代表在闭幕式上发言。苏贝迪表示，中国共产党带领人民实现了繁荣和现代化，消除了绝对贫困，成为世界第二大经济体和世界经济增长的主要引擎；中国在国际舞台上扮演着重要的作用，已经成为捍卫世界和平和各国和谐的重要力量；中国提出“一带一路”倡议，推动建设一个共同繁荣的世界，让发展中国家的人民也受益其中。 “一个经济腾飞的社会主义中国将会给其他国家提供新的治理模式，中国模式现在已经在重塑全球话语体系，尤其是在西方学界和媒体中。共同繁荣的原则将会替代恃强凌弱、强权政治。” 苏贝迪说。

苏贝迪表示，中国是尼泊尔基础设施发展领域的主要贡献伙伴。通过这次论坛，我们有机会全面了解中国的发展模式及其未来战略。同时，研修班为亚洲记者提供了平台，使得大家有机会交流、互动、更好地理解彼此，为创造人类共同繁荣的大环境做出自己应有的贡献。

缅甸瑞丹伦媒体集团新闻编辑辛桑表示，研修班期间，亚洲记者和与会者的想法、问题、讨论和思想交流非常积极。活动中大家激烈探讨有关全球发展、亚洲经济复苏、媒体融合和区域文化交流的措施，有助于提高自身的知识水平。通过本次研修班，让大家了解了中国共产党第二十次全国代表大会和中国的发展趋势，从而获得了更多的知识。

“作为一名记者，我坚信为了实现和平、可持续的发展以及区域间的合作，媒体作用至关重要。我们需要相互了解，特别是在媒体整合过程中，需要看到自身真正的优势和劣势，从而为更好的发展做出改变。我们应该在未来通过相互学习、多方协调和知识共享共同前进。” 辛桑说。

闭幕式由中共中央对外联络部党群外事协调局主持。中联部同志表示，巴基斯坦每日邮报社长兼总编辑巴博先生的一句话让我们非常受触动，他说在本国讲述中国的成功故事绝不是为了称颂中国，更是为了学习中国经验，更好造福本国人民。这也是我们举办此次网络研修班的初衷，希望通过我们的交流，分享各国实现现代化的路径和理念。感谢各位亚洲国家主流媒体朋友们的积极参与，期待与大家在线下相聚一堂，共话媒体合作，共创美好未来。

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