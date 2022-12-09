当地时间12月7日下午，国家主席习近平抵达沙特阿拉伯首都利雅得，出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

记者的镜头，记录下令人印象深刻的瞬间——

新华社记者 黄敬文 摄

哈立德国王机场，欢迎贵宾的紫色地毯铺就。习近平主席步下专机舷梯，与前来迎接的沙特王室重要成员和政府高级官员握手致意。此刻，沙方礼宾护卫机从空中飞过，拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。

为了迎接习近平主席的到来，沙特方面做了精心准备，给予中国领导人最高礼遇：

习近平主席乘坐的专机进入沙特领空后，沙特空军4架战机升空护航；专机进入利雅得上空后，6架“沙特之鹰”礼宾护卫机随行伴飞；习近平主席步出机舱，机场鸣21响礼炮欢迎；利雅得省省长费萨尔亲王、外交大臣费萨尔亲王、中国事务大臣鲁梅延等沙特王室重要成员和政府高级官员在机场热情迎接……

沙特是全球重要能源输出国和二十国集团成员；在世界政治、经济、文明版图中，阿拉伯国家占据重要地位。此次沙特之行，是党的二十大胜利召开后习近平主席首次访问阿拉伯国家，举世瞩目。包括沙特在内的阿拉伯国家各界人士，对习近平主席此访热切期待。

习近平主席出席首届中阿峰会，是新中国成立以来中国面向阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑；首届中海峰会将是中国和海合会国家领导人第一次齐聚一堂，对中海关系发展将具有深远意义；对沙特进行国事访问期间，习近平主席将同萨勒曼国王和穆罕默德王储兼首相就中沙双边关系及共同关心的问题深入交换意见，推动中沙全面战略伙伴关系向更高水平迈进。

当前，世界进入新一轮动荡变革期，人类社会面临前所未有的挑战。值此关键时刻，同中国深化交往、加强合作，成为国际社会越来越多成员不约而同的明确选择。从北京，到印尼巴厘岛，到泰国曼谷，再到沙特利雅得……习近平主席繁忙的“元首外交月”，让人们见证中国外交一个又一个高光时刻。

时间，是最公正的裁判。回望近年来国际风云变幻，无论是面对世纪疫情的来势汹汹，还是面对全球发展的困难重重，中国始终明大势、行大道，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，同世界各国团结协作、共克时艰。从中国的身上，世界看到了负责任大国应有的胸怀和担当。

最高礼遇，凸显对中国的尊重，彰显中沙关系的“热度”，清晰地表明：中国的发展是和平、进步力量的增长，中国是值得信任、必须合作的朋友和伙伴。面向未来，一个以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

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