人民网 曾书柔 法伊萨 钟文兴

首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会即将在沙特阿拉伯首都利雅得举行之际，对外经济贸易大学外籍教师、伊拉克籍翻译专家阿巴斯·贾瓦德·卡迪米接受人民网记者采访表示，阿中关系大有可为，前景十分光明。中国共产党二十大规划了中国未来发展的清晰路线图，中国发展经验对于阿拉伯国家非常有益。

“中国在世界政治、经济、贸易等国际舞台发挥着非常重要的作用。”阿巴斯·贾瓦德·卡迪米指出，中国共产党二十大报告对中国的未来做了清晰的战略规划，强调高举新时代中国特色社会主义旗帜，团结一致为实现中华民族伟大复兴而前行。中国的这个目标非常伟大，这也是中国梦，中华民族的梦想。

“在中国式现代化的框架下去实现目标，这是报告中最重要的一点。”阿巴斯·贾瓦德·卡迪米说：“我们都知道，中国有世界最多的人口，14亿多人口。现代化和发展成果应该是普惠的、不落下任何人。发展是科学的，现代化也是科学、环保的，依靠人民，又回馈人民。”他指出，中国共产党始终以人民为中心，人民的需要是头等大事，始终强调从群众中来、到群众中去，并以此为工作准则。

“在中国实现现代化的过程中，中国会避免战争、殖民以及任何会给其他国家、尤其是发展中国家人民带来麻烦的方式。”在阿巴斯·贾瓦德·卡迪米看来，中国的发展是和平共赢的，确保每个国家和每个民族都有选择发展方式、现代化方式的权利。

“合作、共赢、和平发展、和平与稳定。”阿巴斯·贾瓦德·卡迪米列举出他从中共二十大报告中提取到的关键词。报告聚焦以人为本，发展为民，着眼于人类的共同命运，呼吁构建人类命运共同体……这位阿拉伯语专家娓娓道来。

“中国已经变成了我的第二故乡，我与中国人民的关系令我自豪，他们友好、勤劳。我在中国25年的工作经历，足以说明这里的舒适与和谐。”阿巴斯·贾瓦德·卡迪米翻译成果颇丰。他把《三国演义》《红楼梦》翻译成阿拉伯语，还参与翻译了《习近平谈治国理政》第一卷阿文版。由于对文化交流作出的杰出贡献，阿巴斯·贾瓦德·卡迪米先后获得中国政府友谊奖、中华图书特殊贡献奖。

阿巴斯·贾瓦德·卡迪米说，中国有稳定的环境，书写了两大奇迹：经济快速发展和社会长期稳定。“在这个纷繁复杂的世界中，中国保持了社会稳定，这是人类所能享受到的最好的景象。”他表示，“在我们阿拉伯世界，我们迫切需要稳定与和平，因为这是发展的基础。”有了这样的环境，才能给年轻人工作机会，去建设家庭、建设国家、建设未来。

对于阿中交流，阿巴斯·贾瓦德·卡迪米觉得有许多自己可以做的事，希望能为推动中国的阿拉伯语语言教学作出贡献。

谈及阿拉伯国家与中国的关系，他表示：“阿中关系大有可为，前景十分光明，特别希望年轻人能从中受益。”

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