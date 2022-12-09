人民网约翰内斯堡12月8日电 （刘畅）12月8日，南非知名外交政策智库南非全球对话研究所（以下简称“对话所”）以线上线下结合方式举行《全球秩序变迁中的拜登政府与非洲：写在美非峰会之前》报告发布会。对话所负责人姆坦布、约翰内斯堡大学非中研究中心主任孟大为、纽约雪城大学教授坎贝尔等出席活动并进行研讨。

报告主笔人、对话所负责人姆坦布在讲话中表示，美方在美非峰会之前发布的《美国对撒哈拉以南非洲战略》（以下简称《战略》）说明美方仍以割裂式眼光看待非洲，而没有把非洲大陆视为有机整体，引起非方普遍不满和质疑。综合该《战略》与美《国家安全战略》可以看出，美国真正的政策重点并非其宣扬的对非友好，而是意在遏制中国与俄罗斯在非影响力。非洲坚持独立自主的外交政策，反对霸凌威胁，拒绝选边站队，美方对非的打压外交不会成功。

约堡大学非中研究中心主任孟大为表示，美方发起美非峰会有作秀嫌疑，连续两届会议地点均设在美国，美国领导人从来不来非洲，这不符合互相尊重、平等对待的伙伴精神。美方发起峰会的动机也令人质疑，历史上，美国将非洲视为其后院，对非洲后裔实行种族歧视；近几年疫情期间，美西方国家过度囤积疫苗，不顾非洲人民死活，还发布歧视性的旅行禁令，对非洲旅游业造成重大打击。美前总统特朗普曾提出要修建一条与蒙内铁路平行的公路，这很显然是为了同中国竞争，而不是为了帮助非洲发展。多年来美方在援非基础设施方面夸夸其谈，但缺乏实际行动；美国对非洲的贸易投资远远落在其他国家之后，却赤裸裸地要求非洲不要跟中国做生意。对此，非洲国家应联合自强，用统一声音说话，维护自身立场和利益。

雪城大学坎贝尔教授表示，美国出台的所谓对非新政策毫无新意，实为“新瓶装旧酒”。美国搞的所谓“民主峰会”毫无民主可言。二十年来，美国打着“反恐”旗号屡启战端、强行输出“民主”，结果不仅没有消除恐怖主义，反而给包括非洲国家在内的许多地区和人民带来深重灾难。乌克兰危机发生后，美国要求非洲选边站队，而自己却加大对俄贸易。美国大肆炒作“债务陷阱”， 要求非洲不要借债，但自身却疯狂印钞。为平息法国对澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）的不满，美国将非洲作为谈判筹码，允诺为法国在非“反恐”行动提供资源，这是赤裸裸的新殖民主义。

对话所高级研究员奈杜表示，美国将对非经贸关系政治化、武器化，利用其对非债务控制非洲原材料。美国产品在非洲市场不如物美价廉的中国产品受欢迎，美国就污蔑中国智能手机和5G技术等危害国家安全，大肆打压中国企业。美国表面承诺放弃疫苗知识产权，无偿与非洲分享，实际幕后有大量游说集团阻挠，最后口惠而实不至。美国公司在非洲存在大量腐败行为，非洲因不公平贸易遭受的损失中大部分是美国公司造成，但美国政府对此睁一只眼闭一只眼，反而对其他国家在非企业指手画脚。美国公司还将他们在非洲收集的大量用户信息数据全部存储在美国本土，对非洲进行“数据殖民”。

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