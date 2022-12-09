人民网曼谷12月8日电（记者赵益普）由中国驻柬埔寨大使馆、柬埔寨文化艺术部、中柬友谊台联合举办的“露天电影院——第六届中柬优秀电影巡映”活动8日在柬埔寨首都金边正式启动。来自柬埔寨教育、青年和体育部，柬埔寨新闻部，柬埔寨文化艺术部等柬政府机构、新闻媒体，以及在柬中资机构共约400名代表参加启动仪式。

中国驻柬埔寨大使王文天在启动仪式上表示，自2016年起，“露天电影院——中柬优秀电影巡映”活动已成功举办多届，受到柬基层民众喜爱，成为增进两国民心相通的一个重要品牌。

柬埔寨人民党中央常委、柬中友好协会主席艾森沃表示，柬方将继续深化同中方在文化艺术等领域的交流合作，通过“露天电影院——中柬优秀电影巡映”等高品质的活动，不断推进柬中两国人民之间的信息与文化交流。

“露天电影院——第六届中柬优秀电影巡映”活动将于12月下旬开始，在柬埔寨磅清扬省、菩萨省、马德望省巡回放映中国和柬埔寨近年来拍摄的优秀影片，包括《钱在路上跑》《跨过鸭绿江》《最后一公里》等。

(责编：于洋、杨牧)