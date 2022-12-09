《生物多样性公约》于1992年在联合国环境与发展大会期间开放签署。作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，30年来，中国高度重视生物多样性保护，不断推进生物多样性主流化，开展自然生态空间保护，提高生态系统质量，加强污染防治，强化监测能力建设，倡导全民行动，积极履行《生物多样性公约》及其议定书，生物多样性保护取得明显成效。

2021年10月，主题为“生态文明：共建地球生命共同体”的《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议在中国昆明成功举办。会议通过了《昆明宣言》，为全球保护生物多样性进程和达成兼具雄心和务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”注入强大政治推动力。

作为COP15的主席国，中国与国际社会携手并进、共同努力，推进“2020年后全球生物多样性框架”达成，开启更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新进程。

推进生物多样性主流化

中国将生物多样性保护上升为国家战略，纳入各级政府中长期发展规划，完善政策法规体系。

近10年来，中国不断加强生物多样性保护法规制度建设。颁布和修订20多部生物多样性相关的法律法规，覆盖野生动植物和重要生态系统保护、生物安全、生物遗传资源获取与惠益分享等领域，为生物多样性保护与可持续利用提供坚实的法律保障。

在资金投入方面，中国政府持续加大生态环保投入，支持生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。1998年以来，中央财政累计投入生态保护补偿领域资金近2万亿元。

地方政府积极推进生物多样性保护工作，各地持续加大生物多样性保护的资金投入力度，开展有地方特色的调查、观测评估和保护项目，中央与地方联动的生物多样性保护格局基本形成。

开展自然生态空间保护

中国构建以国家公园为主体的自然保护地体系，创造性建立生态保护红线制度，严格保护超过30%的陆域国土面积，涵盖全国重要生态功能区和重要生态脆弱区，保护90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物物种，建立各级各类自然保护地近万处，约占陆域国土面积的18%。

中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山5个国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖我国陆域近30%的国家重点保护野生动植物种类。2022年，正式揭牌北京、广州两个国家植物园，并对公众开放，标志着国家植物园体系建设正式启动。

通过就地保护、迁地保护、放归（回归）自然、人工繁育（培植）等措施，300多种珍稀濒危野生动植物野外种群数量得到恢复与增长，13个局域种群的大熊猫栖息地连成一片，大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”，112种中国特有的珍稀濒危野生植物实现野外回归。

中国实施系列生态保护修复工程，涉及27个省（自治区、直辖市）44个山水林田湖草项目，累计投入中央资金共计880亿元。中国森林面积约230.6万平方公里，森林覆盖率24.02%，蓄积量194.93亿立方米，连续30多年保持双增长，成为全球森林资源增长最多的国家。2000—2017年，全球新增绿化面积中，约25%来自中国，贡献比例居世界首位。同时，荒漠化、沙化土地面积连续3个监测期实现双缩减，生态系统多样性、稳定性和可持续性稳步提升。

加强污染防治

实施蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战，生态环境质量全面改善。2021年，中国细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，比2015年下降34.8%； Ⅰ—Ⅲ类优良水体断面比例为84.9%，较2011年提升23.3%。与此同时，中国加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，优化产业结构，提高资源利用效率和清洁生产水平，2013—2021年，中国PM2.5浓度下降56%、重污染天气减少87%，空气环境质量显著改善。

强化监测能力建设

中国实施生物多样性保护重大工程，利用遥感卫星，建设地面观测站，组织开展全国生物多样性调查，建立完善生物多样性监测观测网络。全国已经建立由44个永久生态站组成的中国生态系统研究网络（CERN）；建立48个综合观测场、120个辅助观测场、1100个定位观测点和15000个固定调查样地。中国生物多样性观测网络（China BON）累计布设动态物种监测样线样点11887条（个），每年获得70余万条观测数据。近10年来，中国平均每年发现植物新种约200种，占全球植物年增新种数的1/10。

倡导全民行动

不断加强生物多样性保护宣传教育，政府加强引导、企业积极行动、公众广泛参与的行动体系基本形成。在国际生物多样性日、世界野生动植物日、六五环境日等重要时间节点举办宣传活动，调动全社会广泛参与，增强公众生物多样性保护意识。

积极履行《生物多样性公约》及其议定书

中国坚定支持生物多样性多边治理体系，采取一系列政策和措施，切实履行公约义务。过去十年，中国“爱知目标”执行的总体情况好于全球平均水平，20项“爱知目标”中，3个目标进展超越了预期，13个目标取得关键进展，4个目标取得阶段性成绩。2019年以来，中国成为《生物多样性公约》及其议定书核心预算最大捐助国，近年来，也是全球环境基金（GEF）最大的发展中国家捐资国，有力支持了全球生物多样性保护。

数据来源：生态环境部、国家林业和草原局、财政部、中国科学院

(责编：贾文婷、刘洁妍)