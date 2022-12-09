本报记者 赵晓霞

就读于阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文专业的张云飞参加2022年“汉语桥”世界大学生中文比赛参赛视频截图。

中外语言交流合作中心供图

努拉公主大学学生的中文书写作品。

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近日，国家主席习近平复信沙特中文学习者代表，鼓励沙特青年学好中文，为增进中沙、中阿友谊作出新的贡献。

习近平指出，语言是了解一个国家最好的钥匙，你们通过学习中文和参加“汉语桥”交流项目，了解到丰富多彩、立体全面的中国，我感到由衷的高兴。当前，中国人民和沙特人民都在为实现各自伟大梦想而努力奋斗。学习彼此的语言，了解对方的历史文化，将有助于促进两国人民相知相亲，也将为构建人类命运共同体贡献力量。

截至目前，沙特共有9所大学建立中文相关专业，累计培训300多名本土教师，组织1100多名大学生参加“汉语桥”线上冬令营，支持1000多名大学生参加国际中文教师奖学金在线研修班。

此前，中文已正式纳入沙特国民教育体系，沙特民众学习中文、了解中国的热情持续高涨。沙特青年学子表示，通过学习中文，他们对中国及中国文化有了更加全面、深入的了解，希望能为中国和沙特文化交流贡献力量。

“学中文让我有了新目标”

“小时候，乡愁是一枚小小的邮票……”在今年举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛中，跟随阿卜杜勒·阿齐兹国王大学学生张云飞在参赛视频中声情并茂的朗诵，大家走进了他的中文世界。

“虽然很多朋友告诉我中文很难，但随着中文被纳入沙特国民教育体系，学习中文的人越来越多，我还是在读大学时选了中文专业。”回想自己的中文学习之路，张云飞这样说。

刚开始学中文时，张云飞遇到诸多挑战。“汉字很难写，我就通过不断练习来跨过这个难关；中文口语和听力比较难，我就通过到中餐馆了解中国饮食、看中国电影以及和中文老师语音聊天来提升中文听说水平。”通过不断努力，他的中文有了很大进步，在大一下学期就通过了汉语水平考试（HSK）3级。让张云飞更欣慰的是，他的家人为他学习中文感到骄傲并喜欢上了中国。

在学习中文的过程中，张云飞觉得最幸运的是遇到了教他中文的“李老师”。说起李老师，他有说不完的话。“李老师会带着我们看有关中国文化的视频、教我们学唱中文歌。即使是上网课，李老师也设计了很多游戏增加课堂互动，比如汉字闯关等。在李老师的引导下，我发现中文原来这么有趣。”

让张云飞更感动的是，在报名参加今年“汉语桥”世界大学生中文比赛后，为了准备演讲视频，李老师每天带着他练习1到2个小时。当一路过关斩将并最终获得沙特赛区冠军时，他心里想的是“真希望李老师就在我的身边”。

经过这次比赛，张云飞的生活发生了变化，也有了新的目标。“我已学了两年中文，今后会继续努力学习，希望能尽快到中国留学，亲眼看看真实的中国。当下，中沙两国的关系越来越紧密，我相信未来两国的友谊会更加深厚，希望我能为中沙两国的友谊贡献一份自己的力量。”张云飞说。

“希望有机会到中国看看”

正在努拉公主大学商务汉语专业读二年级的那丹和中文的结缘来自“中国制造”产品。“我在沙特看到很多‘中国制造’，就想知道为什么中国人能造出这么好的产品。”当时，正值新冠肺炎疫情初期，怀着第三个孩子的那丹多数时间在家里待着，就找了很多有关中国的资料和视频看。“我发现中国人努力、勤奋、珍惜时间，就想学习中文，以便能更深入地了解中国人。”那丹说。

萌生了上述想法之后，那丹开始寻找在首都利雅得学中文的途径，最终选择了“努拉公主大学——北京语言大学商务汉语专科项目”，主要原因是项目老师来自中国。“我喜欢语言，当过英语老师，还教过阿拉伯语，能跟着中国老师学中文是非常难得的机会。”

那丹入学之时已有3个孩子，安排出学习时间非常难。“入学第二年，由于女儿要上小学，我需要在早上5点起床，收拾妥当先送女儿上学再到学校。女儿中午放学，我利用课间休息时间将她接回家，有时她等得太久就会很难过。我便告诉她，学会中文有很好的职业发展，我们一起努力。”放学回家的那丹在饭后会和家人坐在一起学习，目的是为了“给孩子们树立榜样”。那丹的丈夫很支持她，常播放中国电视剧提升她的中文听力水平。周围的亲戚也很佩服那丹，因为“她能学这么难的语言”。这些都成了那丹坚持学中文的动力。

功夫不负有心人。那丹不仅收获了令自己满意的成绩，还遇到了非常好的中国老师，让她学习中文的兴趣更加浓厚。“现在我对中国的了解更加深入，希望将来有机会到中国看看。”那丹说。

“我想成为中文教师”

阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文专业四年级学生王索丽学习中文的最初动力也来自对中国的好奇。

上大学前，王索丽一直住在沙特，对中国的印象始于她在网络上看到的中国电影和电视剧。大学选择中文专业并不仅仅是因为她对中文的兴趣，还因为中沙友谊。“期待中国和沙特两国关系越来越紧密，我也更有信心学好中文。”王索丽说。

随着中文水平提高，王索丽对中国文化有了深入了解，最喜欢的是中国诗歌。在她看来，中国诗歌意境优美、内涵丰富，还带给她力量。“除了诗歌，我还喜欢中国电影、中文歌曲、中国书法等。”

说到3年前与中文结缘的往事，王索丽感慨地说：“很庆幸自己能在最美的年华遇到中文。我注意到，这几年越来越多的沙特人开始学习中文，也希望了解中国。我便通过社交媒体免费教大家中文，如果时间充裕，会将一些有关中国文化的短视频翻译成阿拉伯语，希望大家和我一样爱上中文。”

王索丽将自己的未来融入到中文世界，“希望能到中国继续读书深造，将来回到沙特做一名中文教师，向更多的人讲述中国故事，让他们了解中国、爱上中国。”

让沙特人爱上中国戏曲

就读于阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文专业的莫阿兹还记得小时候，父母给他讲中国故事的情景。那时，他对中国的印象是很遥远、很神奇，希望长大后有机会了解这个国家。抱着这样的想法，在上大学选专业时，莫阿兹选了中文。“虽然中文有点难，但我还是坚定地选了它，原因有两个——中文这门语言很有意思，我对中国的历史及文化充满好奇。”

在学中文的过程中，莫阿兹发现很多有趣的语言现象，也是吸引他学中文的原因之一。“比如，刚开始学‘好像’的‘像’这个汉字时，我总会写成‘大象’的‘象’，这两个汉字不仅发音相同，而且长得也很像。”

如今，莫阿兹最感兴趣的是中国戏曲。在2022年“汉语桥”世界大学生中文比赛中，莫阿兹唱了一段豫剧《朝阳沟》选段。“我唱的豫剧是跟中文老师学的，感觉进入了一个新的世界。比赛结束后，一有空，我就看关于中国戏曲的书和视频，渐渐地对中国的京剧、黄梅戏等也有了初步了解。期待有机会能到中国读硕士，能到豫剧的发源地看看，还能学习更多的中国戏曲剧目。”

莫阿兹还有个梦想，就是在沙特举办一次中国戏曲演出，让更多沙特人了解并爱上中国戏曲。

(责编：贾文婷、刘洁妍)