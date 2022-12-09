人民网北京12月8日电 （曾书柔、瓦利德）应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。阿拉伯国家各界人士均期待此访成为推进阿中关系、加强双方各领域合作的重要里程碑。

作为最早开拓中国市场的阿拉伯商人之一，阿拉伯商会联合会名誉主席、法兰萨银行董事长阿德南·卡萨与中国的关系可以追溯到上个世纪五十年代。在接受人民网记者的采访中，卡萨表示，过去几年，阿中关系在各领域均取得显著发展。他特别赞赏中国为支持阿拉伯事业、寻求和平解决地区现有危机、促进地区的和平与安全所作的外交努力。卡萨指出，在阿拉伯最大经济体的沙特阿拉伯王国举行阿中峰会这一重要外交活动，在阿中关系史上具有里程碑意义。

卡萨强调，在全球形势瞬息万变的当下，加强与全球主要经济体特别是中国这个全球第二大经济体的经济伙伴关系，是每个阿拉伯国家的要务。他表示，希望首届阿中峰会能给地区国家带来互利共赢。卡萨表示，中国“一带一路”倡议惠及沿线国家和人民，阿拉伯国家需要搭乘这一经济快车，并在科技、金融、贸易等领域加强合作。

作为黎巴嫩法兰萨银行董事长，卡萨尤为重视金融投资领域的阿中合作。卡萨表示，多个阿拉伯国家已加入亚洲基础设施投资银行，这体现了双方加强该领域合作的愿望。“阿中双方正根据经济互补优势，努力实现发展战略的协调一致。为实现经济的转型和发展，各国需要加强多领域的协调。”卡萨说。

卡萨指出，阿中金融合作进展迅速。2012年，中阿经贸论坛金融分会上，《中阿金融发展战略框架倡议》正式发布。2018年，中阿双方强调积极推进金融货币合作的重要性，并正式成立中国—阿拉伯国家银行联合体，各成员行共同签署了《关于中国—阿拉伯银行联合体成立宣言》，这为阿中双方建立长期稳定、互利共赢的金融合作关系，为促进全方位、多领域务实合作提供重要支撑。此外，迪拜黄金与商品交易所成为第一个使用人民币基准价定价新机制“上海金”的外国市场平台。卡萨尔认为，中国与阿拉伯国家金融和商业合作的稳步发展体现了双方的高度互信，并有助于迈向更广阔的融合发展空间。

卡萨表示，法兰萨银行近年来致力于推动中国与黎巴嫩的金融交流，助力提升中国和黎巴嫩在各领域的合作水平。“中国是阿拉伯人的天然伙伴和战略伙伴，作为创始成员加入了中国—阿拉伯国家银行联合体的法兰萨银行，将始终本着互惠互利的原则，与中国投资者和合作伙伴发展更紧密、更牢固、更好的关系。”卡萨说。

(责编：于洋、杨牧)