新华社布鲁塞尔12月8日电（记者任珂 李学军）欧盟理事会8日一致同意，克罗地亚将于2023年1月1日成为申根区第27个成员国，但罗马尼亚和保加利亚的申请被否决。

欧盟司法和内政部长会议当天在布鲁塞尔举行。捷克内政部长拉库尚在会后宣布，很高兴在捷克担任欧盟轮值主席国期间，克罗地亚加入欧元区和申根区的申请获得通过，在欧洲一体化进程中迈出重要步伐。

欧盟理事会在会后的公报中说，从2023年1月1日起，克罗地亚与申根区其他国家之间的陆地和海上边境管控将不复存在。2023年3月26日，克罗地亚与申根区的内部空中边境管控也将被取消。

当天的会议还审议了罗马尼亚和保加利亚加入申根区的申请，但未获得通过所需的全体一致同意。奥地利出于安全考虑反对两国加入，而荷兰反对保加利亚加入的理由是腐败和对移民的担忧。

克罗地亚总理普连科维奇当天通过社交媒体说，克罗地亚实现了其战略目标，克罗地亚公民和经济将从中受益。

欧盟理事会7月12日正式批准克罗地亚于2023年1月1日加入欧元区。

1985年6月，法国、德国、荷兰、比利时和卢森堡5国在卢森堡小镇申根签署协定，创建申根区，旨在实现各国间人员和货物自由往来，推动欧洲一体化进程。

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