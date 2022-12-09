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中国第8批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营结束任务回国

2022年12月09日08:22 | 来源：新华网
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新华社内罗毕12月8日电（臧雅麒 戴天骄）朱巴消息：中国第8批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营第一梯队350名官兵8日圆满完成12个月的维和任务后顺利回国。

第8批维和步兵营第二梯队官兵计划于本月21日乘包机归国。第9批维和步兵营第一梯队350名官兵已于12月7日凌晨乘坐包机飞赴任务区。

第8批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营由中部战区陆军某集团军“铁军旅”“先锋红一营”为主体筹组而成，于2021年12月部署至南苏丹任务区。自部署至任务区以来，全营官兵圆满完成15次长巡、24次短巡、11次武装护卫、216次城巡，累计行驶里程2.7万余公里，开展军民协调活动40余次，妇女儿童权益保护活动30余次，得到联合国驻南苏丹特派团以及当地政府的肯定与赞扬。

第9批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营同样来自“铁军旅”，共编制700人，包括步兵、装甲、侦察、炮兵和医疗等多种力量，计划分成两个批次部署到位。到达任务区后，将重点担负警戒巡逻、武装护卫、隔离冲突、解救撤离等维和任务。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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