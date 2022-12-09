位于沙特奈季兰市阿布巴卡尔路的地下通道。

瓦利德摄

在位于巴林国际会展中心的国际临床研究中心，工作人员开展试验。

中国国药集团供图

国家电网入股阿曼国家电网公司后主持建设的纳哈达变电站。

国家电网供图

卡塔尔供水E标项目全景。

中国能建葛洲坝集团供图

科威特大学城中央行政楼外景。

中国建筑集团有限公司供图

铺轨机通过阿联酋联邦铁路二期项目D标段600米特大桥。

埃迪尔韦托·辛科摄

海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）是海湾地区最主要的政治经济组织，成员国包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、阿曼、卡塔尔、科威特六国。海合会是中国在中东地区重要合作伙伴，中国自海合会建立伊始便同其建立联系。41年来，中海关系全面、快速、深入发展，在经贸、能源、金融、投资、高科技、航天、语言文化等领域开展了富有成果的合作，成为中国同发展中国家合作的典范，实实在在促进了海合会国家的民生福祉。

沙特阿拉伯——

奈季兰市通道建设便利民众生活

本报记者 沈小晓

“阿布巴卡尔路地下通道的开通使原本拥挤的车流和周边的居民生活区分隔开来，便利了交通，也方便了顾客来我的商铺。”沙特阿拉伯奈季兰省奈季兰市居民曼苏尔说。

奈季兰市位于沙特南部边陲，由于公共基础设施不够完善，道路交通拥堵，严重影响了人们的出行和城市形象。中国土木工程集团有限公司沙特分公司承建了该市仅有的两条城市地下通道，阿布巴卡尔路地下通道就是其中之一。2020年底通道顺利通车后，奈季兰市城市交通状况大为改观，极大改善了居民出行条件，为当地经济发展带来活力。

曼苏尔在地下通道附近经营着一家建材商铺。“地下通道开通后，进货出货方便多了，商铺的生意更兴旺了。”曼苏尔说着话，脸上洋溢着笑容。

地下通道项目的建设，也帮助奈季兰市解决了困扰已久的内涝问题。过去，每年3月至5月雨季来临，道路上积水常常难以及时排走，给民众生活带来极大不便。地下通道项目正好位于市中心低洼地带，项目在建设时改造了排水系统，疏通积水流向，成功解决了城市内涝问题。曼苏尔说，今年雨季几场大雨，周边没有出现积水，道路上的雨水很快就排走了。

“这是一个典型的惠民利民工程。”奈季兰省前省长贾拉维表示，中国企业承建的项目为升级当地交通系统、美化市容市貌、增进民生福祉作出了突出贡献，推动了当地经济发展。“这些民生项目生动体现了沙特‘2030愿景’同共建‘一带一路’倡议的对接，给民众带来实实在在的好处。我们期待未来与中方开展更多合作。”贾拉维表示。

阿拉伯联合酋长国——

联邦铁路二期项目促进互联互通

本报记者 任皓宇

跨石油管网、钻山地丘陵，一条总长424公里的双线铁路穿越茫茫荒漠，贯通阿联酋南北。随着铺轨机的行进，一根根钢轨被稳稳铺设在预设轨道中。“我们已经完成阿联酋联邦铁路二期项目相关标段主线和部分支线铺轨贯通，正在进行剩余支线建设。”中国土木工程集团有限公司（简称“中国土木”）阿联酋分公司总经理王磊表示。

阿联酋联邦铁路网是海湾铁路网络的重要组成部分，项目包括两期工程，一期已于2016年建成通车。2019年，二期项目建设启动，其中B、C、D三个标段线路由中国铁建与当地企业组成的联营体作为总承包商，中国土木牵头建设。项目建成后，将成为连接阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、富查伊拉五个酋长国的交通运输“大动脉”。阿联酋《国民报》发表社论表示：“从居民到游客，从城镇到乡村，这一项目将惠及每一个人。”

在项目C标段有一座“明星桥”——世博桥。“这座桥横跨双向14车道的世博路，周围通信电缆、埋地高压线、天然气管道、供水管道等13处公共设施需迁改保护，施工难度大。”每次提到世博桥，C标段项目经理孙尚兴都很感慨。这座桥经过4次设计变更、100余次施工图修改，才获得施工许可。为加快施工进度，建设团队优化施工方案，得到监理、业主一致认可，大大缩短了工期。

绿色施工也是该项目建设的一大亮点。项目启动之初，项目部委派专业团队对线路附近的动物、植物、空气、土壤、水源、文化遗产等作了详尽调研，设计了动物通行专用通道，聘用专业人员做好沿线动植物的转移保护工作。“我们力求把项目建设对生态环境的影响降到最低。”王磊表示。

阿联酋联邦铁路公司首席执行官沙迪表示，阿联酋联邦铁路二期项目具有历史性意义，是阿联酋政府和民众引以为傲的项目，必将有力推动阿联酋经济发展，造福当地社会和民众。“相信在阿中双方的努力下，项目将如期建成，阿联酋基础设施建设水平将实现更大提升。”沙迪说。

巴林——

巴中携手抗疫守护生命健康

本报记者 颜 欢

由中国国药集团与巴林政府共同成立的国际临床研究中心，坐落在巴林王国首都麦纳麦的巴林国际会展中心。在临时设置的10多个房间里，医疗技术人员正在为报名参与试验的志愿者扫码、打卡、解释流程等，就抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（以下简称“单抗F—61”）在巴林的临床应用进行研究。

2020年，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中巴两国积极开展抗疫合作。中方分享疾病防控和救治经验，为巴方在华采购医疗物资提供支持。2020年8月，中国国药集团在巴林开展新冠灭活疫苗Ⅲ期国际临床试验，巴林王储兼首相萨勒曼以志愿者身份，第一批接种疫苗。同年12月，巴方正式批准该款疫苗注册上市，巴林成为全球首批批准中国疫苗上市的国家之一。

“中国的药物稳定性很好，研发技术路线也很好。经过几年临床和市场数据积累，巴林民众对中国疫苗、中国药品的信任度很高。”国际临床研究中心巴方首席研究员加拉尔说，正在进行临床试验的单抗F—61可为特殊场景、高风险暴露人群提供特异性预防措施。加拉尔说：“巴林是海湾地区重要的金融中心、港口和贸易中转站。正是出于对中国制药的信任，当地民众踊跃申请参与试验。我们期待用上更多来自中国的新药，保护民众健康。”

12月4日，中国国药集团和巴林卫生部签订药物联合研发和技术协作全面战略合作协议。巴林卫生大臣法耶卡说：“巴中携手抗疫是两国深厚传统友谊的真实写照。巴方希望进一步就药物研发与中方深入开展合作，发挥巴林优势，使合作成果辐射海湾阿拉伯国家以及非洲地区。”

阿曼——

电力合作改善能源设施

本报记者 谢亚宏

在阿曼中部，茫茫沙漠中一座现代化的大型变电站让人眼前一亮。运行班长萨利姆自豪地说：“这是阿曼规模最大的变电站——纳哈达变电站，变电容量为1000兆伏安。在中国朋友的帮助下，我们提前完成了变电站的建设，这里将成为实现阿曼国家电网全国联通的关键节点。”

萨利姆口中的“中国朋友”，是两年前入股阿曼国家电网公司的中国国家电网公司。阿曼国家电网公司负责全国7000多公里输电网的建设、运维和调度，由于多种因素，该公司发展遇到瓶颈，输电技术多年来提升缓慢。2018年，阿曼决定引入战略合作伙伴。次年11月，中国国家电网公司竞标成功，收购阿曼国家电网49%股权，这是中资企业在阿曼规模最大的单笔投资。

入股阿曼国家电网公司后，中方派出专业团队进行考察，提出改进方案，参与企业管理决策，助力阿曼国家电网实现技术与管理的提升。同时，中方组织了15场线上交流，对上百名公司员工进行培训。电网调度和通信管理中心主任苏尔坦不久前刚刚接受了中方专家为期一个月的培训，他表示：“当前大量新能源接入电网，对我们的工作提出了不小的挑战。中国在大电网运行和新能源电力接入等方面拥有成功经验，培训让我们受益匪浅。”

在中阿团队的共同努力下，阿曼国家电网公司建成投运12个输变电工程，新增变电站14座、双回路输电线路707公里，阿曼国家电网公司的运营水平也不断提高。根据计划，阿曼电网将在明年初步实现全国联网和输电电压提升。

卡塔尔——

蓄水工程保障用水需求

本报记者 任皓宇

早晨7时，阳光刚洒进阿诺尔办公室，他便开始整理行装，准备进行例行巡检。阿诺尔是由中企承建的卡塔尔供水E标项目的一名现场工程师，每天都要巡查项目中的两座蓄水池，检查泵组运转。“这两座蓄水池是当地民众日常用水的重要保障。现在正值世界杯赛事期间，来自世界各地的球员和球迷齐聚卡塔尔，我们得好好维护，不能出差错。”

卡塔尔多旱少雨，境内没有完整的河流和永久性湖泊。为增强饮用水的储水供水能力，同时为本届世界杯提供清洁水源，卡塔尔于2015年启动战略蓄水池项目建设。项目位于卡塔尔首都多哈南部约70公里外的沙漠腹地，共分5个标段，包括海水淡化、储存、输送等，需要建造多个大型蓄水池。中国能建葛洲坝集团承建了工程的E标段，施工任务包括建造两座水池、一座加压泵站及旁通管线工程。

“卡塔尔供水E标项目承担着实现卡塔尔管网全线贯通及对该国工业重镇乌姆赛义德北部地区和沃克拉南部的供水任务，还可进一步保障多哈的用水稳定。”项目经理王少华介绍，项目目前已经进入整体移交阶段。

在项目进行中，中国团队解决了一个个难题，高质量推进工程建设——收集国际相关技术条款及现行规范要求，不断优化施工方案；试验调整混凝土的配合比，克服高温、干燥等恶劣气候对混凝土施工的影响……卡塔尔战略蓄水池项目现场总监卡利萨·林加姆表示：“这是卡塔尔最重要的水利设施。中国企业建设速度快、质量好，项目主体工程全部通过质量检测，迄今没有出现任何问题。”

在工程建设中，中企也为卡塔尔培训了大量人才。项目采用“传帮带”的方式，由中国工人手把手对外籍员工进行定向的专业培训。“在项目工作5年多，人力资源领域的所有工作我都干过了。我的工作能力得到提升，职务也不断晋升。”项目部人力资源主管法鲁克表示：“中企为当地及第三国人员提供了超过3000个就业岗位，带动了当地经济发展。”

科威特——

建筑技术体现文化特色

本报记者 程是颉

在科威特大学城中央行政楼的开放式中庭漫步，透过玻璃幕墙和阿拉伯雕花窗格，烈日变得温和而灵动。不远处，仍在建设中的大学城图书馆采用了类似设计风格，白色雕花窗格以阿拉伯文“飞鸟”为灵感设计，组合成片，像是为建筑物披上了一层优雅的薄纱。

建造这一雕花曲面幕墙并不容易。每块雕花窗格长宽均为1.2米，为突出立体雕花效果，采用两层高强度铝合金焊接，并通过内侧焊接工艺保证外立面平整美观。整个工程所需的雕花窗格焊接超过54万米，对项目建设团队的技术水平和管理能力提出了极高要求。

项目建设方中国建筑科威特大学城管理设施项目负责人纪涛介绍，为确保项目顺利开展，他们分解了项目建设难点，提前组织现场技术指导和实践。目前，项目进展顺利，呈现效果亮眼。“项目设计展现了海湾国家的文化传统，中方建设团队运用先进建造技术很好体现了这一文化特色。”科威特大学工程学院副教授安瓦尔·易卜拉欣表示。

近年来，中国企业在科威特不断建成“明星项目”。2017年，由中国建筑承建的科威特中央银行新总部大楼交付使用。大楼矗立在海边，如同帆船的桅杆，装点了科威特天际线，还被印刷在科威特面值5第纳尔的纸币上。在科威特穆特拉新城的修建中，中国能建葛洲坝集团修建了雨水收集系统，在穆特拉住房基础设施建设项目中引入适宜人居、节能环保的“海绵城市”理念。

“中国企业展现了专业高效的项目建设能力，带来了新技术、新理念。”科威特大学城项目管理方执行主任赛义德·哈桑说，中国企业已经成为科威特等海湾国家基础设施项目建设的中坚力量。期待中国企业继续参与地区国家项目建设，为当地民众改善生活环境、提升发展水平作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 06 版）

(责编：岳弘彬、白宇)