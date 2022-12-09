本报利雅得12月8日电 （记者管克江）在沙特阿拉伯的中资企业近日在利雅得发布《中资企业在沙特阿拉伯履行社会责任报告》，这是中资企业在沙特集体发布的首份社会责任报告。

中国驻沙特大使陈伟庆发表视频致辞表示，随着共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”深度对接，越来越多的中资企业来到沙特，目前已有100多家中资企业在沙开展业务。在沙中资企业积极承担社会责任，为当地经济社会发展作出积极贡献，为共建“一带一路”添砖加瓦，为中沙经贸合作注入动力。中国企业、中国产品在沙特的口碑和声誉不断提升。

在沙中资企业首席代表、中国石化沙特分公司总经理练铭祥在致辞中表示，在沙中资企业将按照两国领导人达成的共识和擘画的蓝图，为共建“一带一路”和实现沙特“2030愿景”贡献智慧和力量。

《中资企业在沙特阿拉伯履行社会责任报告》全面梳理和介绍了中资企业在沙特服务当地社会、安全生产、绿色低碳发展、促进就业等方面的积极实践。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 03 版）

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