卡西姆·特法利

阿拉伯国家和中国同为发展中国家重要成员，同为国际舞台上重要政治力量。双方不断深化各领域友好合作，必将为维护世界和平、促进共同发展发挥更加重要的作用

即将召开的首届阿拉伯国家—中国峰会，在阿中关系发展史上具有里程碑意义。峰会将为阿中合作擘画新蓝图、注入新动力，推动阿中关系实现新发展，给双方人民带来更多福祉。

阿中友谊源远流长，两大民族早在2000多年前就有了往来。中华人民共和国成立以来，阿拉伯国家和中国在维护民族尊严、捍卫国家主权的斗争中始终相互支持。中国一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业。阿拉伯国家在中国恢复在联合国合法席位以及台湾等问题上给予中国有力支持。2004年1月，阿拉伯国家联盟和中国共同宣布成立阿拉伯国家—中国合作论坛。阿中合作论坛已成为推动阿中关系发展的重要引擎，在国际上树立了跨区域合作的成功典范。2018年7月，阿中一致同意将双方关系提升至全面合作、共同发展、面向未来的阿中战略伙伴关系。面对复杂严峻的国际形势，阿中双方携手维护真正的多边主义，有力促进南南合作，为加强发展中国家团结合作发挥重要作用。

阿拉伯国家积极参与共建“一带一路”合作，目前已有20个阿拉伯国家及阿盟同中国签署共建“一带一路”合作文件。双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。阿中积极推进贸易投资便利化，带动双向投资和经贸实现倍数级增长。近年来，阿拉伯国家同中国的科技创新合作也在加速发展。中国公司成为阿拉伯国家5G通信领域关键合作伙伴。阿拉伯国家还同中国建立了阿中北斗合作论坛合作机制。

阿中都拥有灿烂的文明，双方加强文明对话不仅有助于促进民心相通、增进人民友谊，也能为建设一个更加美好的世界发挥建设性作用。随着阿中关系不断发展，双方的人文交流正变得更加密切。据统计，2013年以来，中国已为阿拉伯国家培训各类人才2.5万，向阿拉伯国家提供约1.1万个政府奖学金名额，派出医疗队80批次，医疗队员近1700人次。截至2022年10月，已有4个阿拉伯国家宣布将中文纳入国民教育体系，15个阿拉伯国家在当地开设中文院系，13个阿拉伯国家建有20所孔子学院、2个独立孔子课堂。

阿拉伯国家和中国同为发展中国家重要成员，同为国际舞台上重要政治力量。双方不断深化各领域友好合作，必将为维护世界和平、促进共同发展发挥更加重要的作用。

（作者为黎巴嫩中国阿拉伯合作与发展协会主席）

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、白宇)