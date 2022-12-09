本报记者 刘少华

“八项规定”，一个政治词汇，已经成为国际社会观察世界第一大执政党的一扇窗。

10月25日，中共二十大闭幕刚三天，习近平总书记主持召开中央政治局会议，一项重要议程即是审议《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》。

同样是中国共产党全国代表大会后第一次政治局会议，同样是“八项规定”。

5年前，2017年10月27日，中共十九大闭幕刚三天，习近平总书记主持召开十九届中央政治局会议，审议通过《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》。

10年前，2012年12月4日，中共十八大闭幕不到一个月，习近平总书记主持召开中央政治局会议，审议通过中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，从调查研究、会议活动等8个方面为加强作风建设立下规矩。从此，一场激浊扬清的作风之变在全党上下涤荡，在神州大地回响。

实施10年来，中央八项规定已成为改变中国政治生态和社会面貌的标志性话语，受到海内外舆论的高度关注，获得普遍赞扬。

在不断自我革命中越来越贴近人民

很多事，看似是小事，却牵动民心。

2015年2月13日，农历乙未年春节前夕，习近平总书记到陕西梁家河看望乡亲们，带的是他自己出钱采办的年货，到老乡家吃饭还缴纳了餐费。

饭碗里，装着民心政治。一席讲述，道理辩证又质朴：“我们不舒服一点、不自在一点，老百姓的舒适度就好一点、满意度就高一点，对我们的感觉就好一点。”

从遏制“舌尖上的浪费”，到纠正“会所里的歪风”，到整治“车轮上的腐败”，一系列剑指作风之弊的实招硬招频出，一项项针对作风建设的组合拳效果空前。在新时代党的自我革命的伟大实践中，以中央八项规定为切入口的作风建设，让党与人民的关系越来越紧密。

2022年8月16日，正在辽宁锦州考察的习近平总书记来到辽沈战役纪念馆。英烈馆内，悬挂着一面“仁义之师”锦旗。锦旗背后的故事，习近平总书记十分熟悉——那是辽沈战役期间，锦州乡间的苹果已经熟了，行军路过的解放军战士虽然饥渴难耐，却一个都没有摘。共产党领导的人民军队用铁的纪律赢得了民心。

“毛主席说‘不吃是很高尚的，而吃了是很卑鄙的，因为这是人民的苹果’。这样的苹果，我们现在也不能吃。”总书记的话语意味深长。

桃李不言，下自成蹊。

2022年国家统计局社情民意电话调查结果显示，对党中央带头贯彻执行中央八项规定精神情况表示满意、总体成效表示肯定的，分别为98.2%、95.7%。

2020年7月，哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心发布的《理解中国共产党韧性：中国民意长期调查》显示，中国民众对中国共产党的满意度超过90%。

今年10月，中共二十大召开之际，卢旺达今日基加利新闻社网站《中国“人民至上”的政策》一文评论：在北京人民大会堂提出的每一个雄心和目标都围绕人民。

在不断自我革命中越来越充满活力

“现在基层开短会是常态，开门见山、直奔主题，重点在于抓住矛盾、解决实际问题，大家干事创业的劲头更足了。”浙江省宁波市北仑区大碶街道党工委书记孙旭辉说。

八项规定，让一些过去被认为不可能刹住的歪风被刹住，一些司空见惯的顽瘴痼疾被攻克，已成为作风建设的代名词、新时代中国共产党人的一张“金色名片”。

海外人士敏锐观察到了这些举措对中国共产党自身产生的重大影响。通过自我革命，中国共产党确保了在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险挑战的历史进程中始终成为中国人民的主心骨。

“中共作为一个坚定不移的斗士，带领中国走向未来”“从内部被颠覆的风险被降得更低”……不少海外专家学者认为，一个勇于自我革新、从严管党治党的中国共产党越来越充满活力，这对中国和中华民族的未来至关重要。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中国共产党以为人民谋幸福、为民族谋复兴为使命，不断进行自我革新与提高，其政策具有很强的一致性和连续性。“全面从严治党至关重要，这是因为中共是执政党，同整个社会和国家直接相关。”

在这场不间断、不停歇的自我革命中，世界见证了中国共产党的恒心与决心。

11月27日，中央纪委国家监委公布了2022年10月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总情况。今年10月，全国共查处违反中央八项规定精神问题7558起，批评教育帮助和处理11050人，给予党纪政务处分7541人。

值得注意的是，这是中共十八大以来，中央纪委国家监委连续第110个月公布月报数据。

路，总是在走过后，回望时最清楚。

正如新加坡《联合早报》所评论的那样：“当时很少人预见到，公款吃喝、文山会海等中国官场的‘老大难’问题，竟然出现如此明显的改善。”

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所顾问舍拉迪尔·巴克特古洛夫用“富有远见”来形容中国共产党。“中国多年来取得的成就很大程度上归功于中国共产党。”

在不断自我革命中越来越增益世界

作为世界最大执政党，《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中，将“坚持自我革命”列入百年奋斗的十条历史经验。

一个在不断自我革命中前进的中国共产党，正随着中国的国际影响力、感召力、塑造力显著提升，日益走近世界政党舞台中央。

全面从严治党，引起了很多国家政党的高度关注，受到广泛赞誉。

在俄罗斯，作为执政党的统一俄罗斯党“密切关注并仔细研究”中国共产党全面从严治党的做法。

在西班牙，人民党参照中国共产党党内监督机制，成立人民监督办公室。人民党相关人士认为，腐败不是某个政党或国家特有的问题，而是一种滥用权力的行为，党内反腐一系列措施的实施需要这样一个监督机构来保障。

许多国家政党特别是广大发展中国家政党，非常期待一个越来越强大的中国共产党，在国际社会中发挥越来越重要的作用。

“纵观人类历史，从未有哪个国家能像中国这样在短时间内使如此多的人摆脱绝对贫困”“中国共产党的伟大成就极大鼓舞着我们，为我们实现国家发展目标提供了宝贵经验”…… 2021年中国共产党百年华诞之际，一封封发自世界各地的贺电、贺函，表达着对中国共产党的高度肯定。

埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利说，在中国共产党坚强领导下，中国走出了一条与资本主义不同的向现代化国家转型的道路，“成为了全球社会主义运动的一面旗帜”。

正如今年7月28日，习近平总书记向中国共产党与世界马克思主义政党论坛致贺信时所强调的那样，当前，世界百年未有之大变局加速演进，人类又一次站在历史的十字路口。继续推进马克思主义本土化时代化，用真理的光芒照亮人类前行之路，是马克思主义政党共同的责任。

实践已经证明也将继续证明，中国共产党人一定会继续勇于自我革命，在不断壮大自身的同时，继续同各国政党和政治组织一道，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献！

版面制图：潘旭涛

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