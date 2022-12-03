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“中国新发展和中缅合作”论坛在缅甸仰光举行

2022年12月03日20:14 | 来源：新华网
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新华社仰光12月3日电（记者张东强）由缅甸工商联合会主办的“中国新发展和中缅合作”论坛2日在缅甸仰光举行。中国驻缅大使陈海、中国驻缅使馆经商参赞谭书富、缅甸仰光省首席部长梭登、缅甸工商联合会主席佐敏温及中缅工商界代表等近百人出席。

陈海在致辞时介绍了中共二十大的重大意义和主要成果，着重阐释了中国式现代化重要特征以及给中缅合作带来的新机遇。陈海表示，中方支持缅甸人民探索符合本国国情的发展道路，愿同缅方加强交流互鉴，深化友好合作，提供支持帮助，为缅甸和平、稳定与发展贡献中国智慧和力量。中方愿同缅方共同推动构建中缅命运共同体，让中缅合作造福两国人民，深化经贸等领域务实合作，高水平共建“一带一路”，为两国工商界提供更多支持和便利。

梭登和佐敏温祝贺中共二十大成功举行，高度评价中国发展成就。他们表示，中国是缅甸第一大贸易伙伴和最大外资来源地之一，缅甸农产品等出口高度依赖中国市场。缅方重视对华经贸关系，欢迎中国企业来缅投资，愿同中方深化经济合作，用好中国发展新机遇，促进缅经济民生发展。

中缅工商界代表就深化中缅贸易、农业、电力、能源、基础设施等领域合作进行交流探讨。谭书富就两国企业推进相关领域合作方面的关切有针对性地做了回应，希望两国企业家深化友好合作，实现互利共赢，为构建中缅命运共同体贡献力量。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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