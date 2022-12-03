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联合国中国书会成立50周年图片展在纽约联合国总部举行

2022年12月03日18:04 | 来源：新华网
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新华社联合国12月2日电（记者毛磊）联合国中国书会成立50周年图片展开幕式2日晚在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国副代表耿爽在致辞中说，中国常驻联合国代表团将与联合国中国书会加强交流合作，共同努力在联合国平台讲好中国故事。

联合国中国书会于1972年由联合国总部的华人工作人员自发成立，长期举办具有中国特色的各类文化活动。2010年联合国中文日设立后，联合国中国书会接连举办一系列独具特色的活动，推动中国文化的传播。

耿爽说，50年来，联合国中国书会在联合国内讲述中国故事，展现中国面貌，传播中国文化，向汉语爱好者、学习者和使用者介绍联合国，为促进中外交流和民心相通搭建起友谊的桥梁。

耿爽表示，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，中国同国际社会、同联合国的交流合作将更加频繁密切。中国常驻联合国代表团将更加全面深入地参与联合国各领域工作，更加紧密地与联合国中国书会开展交流合作，共同努力在联合国平台讲好中国故事，传播好中国声音，展现好中华文明的历史辉煌和现代风采。

联合国副秘书长阿别良、助理秘书长徐浩良等也分别在开幕式上致辞，希望联合国中国书会未来在促进文化交流、传播中国文化方面发挥更大作用。

(责编：徐婵、白宇)

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