新华社北京12月3日电 外交部近日发表《新时代的中阿合作报告》，回顾中国同阿拉伯国家友好交往历史，梳理新中国成立后特别是新世纪新阶段中阿友好交往实践，展望构建中阿命运共同体的前景和方向。

《报告》约1.8万字，除前言、结束语外共包括四个部分，分别是传承千年的中阿友谊、新时代的中阿关系、变局交织中继续快速发展的中阿合作、构建中阿命运共同体。

《报告》指出，中国和阿拉伯国家之间的关系源远流长，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿历史交往的主旋律。新中国成立后的70多年间，双方友好合作的广度和深度都实现历史性跨越，成为南南合作典范。自2012年以来，中阿战略伙伴关系持续取得新进展、共建“一带一路”不断迈上新台阶。

《报告》指出，进入二十一世纪第三个十年，百年变局、世纪疫情和乌克兰危机交织叠加，世界进入新一轮动荡变革期。面对变乱交织的国际环境，中国和阿拉伯国家发展友好关系的决心更加坚定，支持彼此捍卫核心利益的行动更加有力，发挥了促进世界和平发展、维护发展中国家利益的重要作用。

《报告》指出，中国愿以首届中阿峰会召开为契机，与阿拉伯国家一道弘扬中阿传统友好，不断充实和深化中阿全方位、多层次、宽领域合作格局，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，造福中阿双方人民，带动发展中国家团结合作，共同维护世界和平与发展的事业。

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