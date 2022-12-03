新华社北京12月3日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京2日与德国总理朔尔茨通电话，双方就乌克兰局势、粮食外运协议、“北溪”天然气管道爆炸等问题进行了讨论。乌克兰和俄罗斯1日分别释放50名对方被扣押人员。

——根据俄总统网站消息，普京在和朔尔茨的通话中表示，西方的支持导致乌克兰拒绝任何形式的俄乌谈判。俄方对乌境内目标的导弹袭击是针对乌方挑衅而做出的必要回应。普京指出，“北溪”天然气管道爆炸一事需要进行公开调查。根据德国政府通报，朔尔茨敦促俄方尽快达成乌克兰问题的外交解决方案。双方强调需要认真全面执行粮食外运协议。

——乌克兰总统办公室主任叶尔马克1日在社交媒体发文说，乌俄再次交换被扣押人员，50名乌方人员当天获释，获释人员中包括马里乌波尔和亚速钢铁厂守军。乌总统新闻秘书尼基福罗夫1日说，包括当天获释人员，已有1319名乌被扣押人员获释。俄罗斯国防部1日表示，50名俄军人员获释，他们从乌克兰政府控制区域返回，将被送回莫斯科接受治疗。

——俄罗斯外交部长拉夫罗夫1日表示，美国和北约正在直接参与乌克兰危机，不仅向乌提供武器，还在英国、德国、意大利等国境内为乌方训练军事人员，向乌境内派遣大量雇佣兵。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫1日通报说，俄航空兵与火箭炮兵部队对顿涅茨克地区某居民点的3个外国雇佣兵临时据点、85个炮兵阵地和162个人员装备集中区进行了打击。

——乌克兰最高拉达（议会）人权事务专员德米特里·卢比涅茨1日在社交媒体发文说，自乌克兰危机升级以来，已有1450万乌公民离开乌克兰，其中至少有1170万进入了欧盟国家。此外，乌方登记的国内流离失所公民有470万人。

——欧盟委员会2日提议，将逃避欧盟对俄罗斯的制裁定为刑事犯罪，计划对违反制裁的企业处以至少相当于其全球营业额5%的罚款，个人处以最高五年刑期。欧盟委员会当天在一份声明中说，违反欧盟制裁将是“严重的刑事犯罪”。委员会还建议为违反对俄制裁的行为制定共同的基本标准。（参与记者：华迪、李超、李东旭、李奥、任珂）

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