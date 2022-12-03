新华社北京12月2日电（张骄瀛、魏寅）2022年北京香山论坛专家视频会12月2日在京闭幕。各国专家学者通过线上线下结合的方式，分享各自观点、坦诚对话交流，达到了增加互信、凝聚智慧、促进合作的预期目标，形成了“推进全球安全倡议，共同维护和平发展”的普遍共识。

12月2日拍摄的北京香山论坛专家视频会会议现场。新华社发（刘昭 摄）

12月2日，各国专家学者聚焦“战争形态的变与不变”“大国自身利益谋求与全球安全责任担当”“地缘政治格局变化与发展中国家利益维护”“全球化条件下共享科技发展红利”等问题展开交流，分享了各自的观点，提供了建设性思路和办法。

此次会议秉持北京香山论坛“平等、开放、包容、互鉴”理念，积极倡导以对话合作取代零和博弈、以开放包容取代封闭排他、以互通互鉴取代一家之言。与会专家学者表示，希望主办方继续采取行之有效的方式，组织各国专家学者多交流、叙友谊、促合作，共同为世界和平贡献智慧。

会议主办方表示，北京香山论坛将继续致力于增信释疑、凝聚共识、扩大合作，努力为推动世界和平发展、维护地区安全稳定作出更大贡献。

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