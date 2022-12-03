新华社悉尼12月2日电（记者郝亚琳 王琪）莫尔兹比港消息：中国巴新友好微创外科中心2日在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港举行挂牌仪式并正式运营。

这一微创外科中心设在巴新最大的综合性医院莫尔兹比港总医院，由中国援巴新医疗队和总医院共同管理运营，不仅能够开展普外科、泌尿外科、妇科、神经外科等各类微创外科手术，还能对当地医护人员进行培训，推动巴新微创外科发展。

中国驻巴新大使曾凡华在仪式上表示，中国巴新友好微创外科中心投入使用后，将极大提高莫尔兹比港总医院乃至巴新的微创介入诊疗水平。中国和巴新可以就医疗卫生等领域的发展经验开展交流，加强互利合作，实现共同发展。曾凡华还代表中国政府向巴新政府捐赠了一批医疗设备物资。

巴新卫生部秘书长奥斯本·利科表示，衷心感谢中国政府长期以来通过派遣医疗队等方式对巴新卫生事业发展给予的大力支持和帮助，这充分体现了两国人民之间的友好情谊。中国巴新友好微创外科中心将为巴新患者进行创伤小、康复快的手术治疗，希望两国能以此为契机，继续深化微创外科领域的合作。

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