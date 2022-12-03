12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，赞比亚卫生部长西尔维娅·马塞博在世界艾滋病日宣传活动中致辞。新华社记者彭立军摄

新华社卢萨卡12月2日电（记者彭立军）赞比亚1日举行宣传活动纪念第35个“世界艾滋病日”。赞比亚政府表示，该国在防治艾滋病病毒流行上取得显著进步，呼吁社会各界促进平等防治，遏制艾滋病流行。

赞比亚卫生部长西尔维娅·马塞博说，当天发布的该国2021年艾滋病病毒影响评估报告显示，赞比亚15岁及以上人群的艾滋病病毒感染率为11%，其中男性感染率为8%，女性感染率为14%。89%的15岁及以上感染者了解自己的状况，这其中98%的人正接受抗逆转录病毒药物治疗，96%接受治疗者体内的艾滋病病毒得到抑制。

12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，赞比亚教育部长道格拉斯·西亚卡利马在世界艾滋病日宣传活动中致辞。新华社记者彭立军摄

马塞博表示，近些年来赞比亚的成年艾滋病病毒感染者每年增加约2.8万人，比之前有所下降。此外，赞比亚估计有8万名14岁及以下儿童感染艾滋病病毒，但其中只有60%的儿童接受了治疗，比例大大低于成年人。

12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，一名男子咨询艾滋病防治知识。新华社记者彭立军摄

赞比亚教育部长道格拉斯·西亚卡利马表示，每个人都应获得高质量的艾滋病预防、治疗、护理服务；与此同时，政府需通过创新的检测和治疗策略帮助青少年等群体。

12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，人们咨询艾滋病防治知识。新华社记者彭立军摄

据赞比亚政府统计，赞比亚是全球受艾滋病病毒流行影响最严重的国家之一，该国有超过130万人感染艾滋病病毒。

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