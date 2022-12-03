人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

赞比亚15岁及以上艾滋病病毒感染者治疗有效率达96%

2022年12月03日09:36 | 来源：新华网
小字号

　　12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，赞比亚卫生部长西尔维娅·马塞博在世界艾滋病日宣传活动中致辞。新华社记者彭立军摄

　　新华社卢萨卡12月2日电（记者彭立军）赞比亚1日举行宣传活动纪念第35个“世界艾滋病日”。赞比亚政府表示，该国在防治艾滋病病毒流行上取得显著进步，呼吁社会各界促进平等防治，遏制艾滋病流行。

　　赞比亚卫生部长西尔维娅·马塞博说，当天发布的该国2021年艾滋病病毒影响评估报告显示，赞比亚15岁及以上人群的艾滋病病毒感染率为11%，其中男性感染率为8%，女性感染率为14%。89%的15岁及以上感染者了解自己的状况，这其中98%的人正接受抗逆转录病毒药物治疗，96%接受治疗者体内的艾滋病病毒得到抑制。

　　12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，赞比亚教育部长道格拉斯·西亚卡利马在世界艾滋病日宣传活动中致辞。新华社记者彭立军摄

　　马塞博表示，近些年来赞比亚的成年艾滋病病毒感染者每年增加约2.8万人，比之前有所下降。此外，赞比亚估计有8万名14岁及以下儿童感染艾滋病病毒，但其中只有60%的儿童接受了治疗，比例大大低于成年人。

　　12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，一名男子咨询艾滋病防治知识。新华社记者彭立军摄

　　赞比亚教育部长道格拉斯·西亚卡利马表示，每个人都应获得高质量的艾滋病预防、治疗、护理服务；与此同时，政府需通过创新的检测和治疗策略帮助青少年等群体。

　　12月1日，在赞比亚首都卢萨卡，人们咨询艾滋病防治知识。新华社记者彭立军摄

　　据赞比亚政府统计，赞比亚是全球受艾滋病病毒流行影响最严重的国家之一，该国有超过130万人感染艾滋病病毒。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部