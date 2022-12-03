新华社里约热内卢12月2日电 专访：事关人类生存发展 期待方案早日出台——访巴西前环境部长里库佩罗

新华社记者陈威华 赵焱 王天聪

曾担任巴西环境部长的知名外交家里库佩罗日前在接受新华社记者专访时表示，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）与《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）具有同等重要性，值得国际社会高度重视。他期待今年底举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议能够早日出台保护生物多样性行动方案。

里库佩罗说：“COP27的成功举办让世人充分关注到保护环境的重要性。巴西拥有广袤的亚马孙雨林，保护好亚马孙雨林的生物多样性，有助于人类更好应对气候变化。”

谈及生物多样性问题时，他说：“如果我们想要实现生态文明，首先就需要关注地球上的生物多样性问题。”里库佩罗认为，《生物多样性公约》涉及生命、气候以及人与自然相处等事关人类生存和发展的问题。

1992年6月，联合国环境与发展大会在巴西里约热内卢举行。《生物多样性公约》就是这次具有里程碑意义的大会给人类社会留下的重要遗产之一。里库佩罗当时担任大会财政委员会协调人，见证了各方在此次大会上签署《生物多样性公约》和《联合国气候变化框架公约》的情景。他说：“这两个公约所包含的原则和目标十分超前，成为国际社会为之奋斗的目标，奠定了之后举行缔约方大会的模式。”

30年过去，全球环境治理迎来新模式，中国提出的生态文明理念逐渐被国际社会广泛接受，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议。2021年，大会第一阶段会议通过了《昆明宣言》。今年召开的第二阶段会议将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径，旨在2030年前让自然走上复苏之路，实现2050年与自然和谐相处的愿景。里库佩罗表示，他希望在第二阶段会议中，缔约方能够制定行动方案，避免生态环境进一步恶化，进而实现人类与自然和谐相处。

这位外交家还认为，巴西和中国都是金砖国家，可以通过金砖合作机制，为保护地球生态环境发挥更大作用。“金砖国家覆盖地域广阔，拥有从北极到亚马孙再到非洲的生态系统。可以通过保护森林等项目，证明通过推进生态文明建设，人类可以在实现经济发展的同时，与环境和谐共处。”

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