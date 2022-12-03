新华社万象12月2日电（记者章建华）中国人民解放军第八批援助老挝人民军医疗专家组2日抵达老挝首都万象，开始为期6个月的医疗援助工作。

老挝人民军总后勤部卫生局局长坎平在迎接仪式上表示，中国军队持续派出医疗专家组，为老挝提供先进的医疗设备和技术援助，极大提升了老挝人民军103医院的诊疗效率和水平。构建老中命运共同体是两国军民的美好愿景，祝愿两国两军友谊不断加深。

第八批医疗专家组组长樊蕊说，一批批援老医疗专家组为老挝人民军103医院的建设和发展作出了突出贡献，新一批专家组将继续发扬“中国医疗队精神”，开展医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座等，切实履行职责，不断巩固中老友谊。

据中国驻老挝大使馆国防武官李兵介绍，2019年以来，为推进中老两军深入合作，提高老军卫勤保障能力，中国人民解放军已向老挝人民军103医院派遣多批医疗专家组。此次派遣的专家组共10人，来自空军军医大学西京医院。根据老方需求，中方专门选派了心血管内科、肾脏内科、骨科、神经外科、空勤科等领域的专家。

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