新华社日内瓦12月2日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使1日在国际移民组织第113次理事会一般性辩论中发言，阐述中国关于移民问题的立场主张。

陈旭表示，当前新冠疫情反复延宕，粮食、能源等多重危机叠加，移民治理面临挑战。要发挥国际移民组织领导作用。国际社会应加大对国际移民组织的政治支持和投入，调集各方资源，动员各方力量，合作应对移民领域挑战。本届理事会审议通过预算改革方案，为国际移民组织提供稳定、可预期的资金支持。希望国际移民组织用足用好这些资源，加大对发展中国家援助，特别是为移民问题最集中、最突出的非洲大陆提供更大支持，并增加发展中国家在国际移民组织的代表性。

陈旭指出，要完善移民领域全球治理。各国应本着尊重主权和国情原则落实《移民问题全球契约》，国际移民组织应为各方特别是发展中国家落实《移民问题全球契约》提供技术帮助。各国要深化抗疫合作，提升疫苗、药物、诊疗手段在发展中国家的可及性和可负担性，为经济复苏营造良好环境，努力减少被动移民和非正常移民的产生。

陈旭表示，要保障移民群体合法权益。新冠疫情严重影响全球人民的生活，处于弱势境地的移民群体受到的冲击更大。各国应想方设法保障移民生存权、工作权、健康权、教育权等合法权利，旗帜鲜明反对借疫情搞污名化，反对煽动种族歧视和仇恨，为移民创造良好生活工作环境。

陈旭强调，中国共产党近期举行第二十次全国代表大会，谋划国家未来发展大政方针。中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，也将为全球移民治理注入更强动力。

(责编：赵欣悦、牛镛)