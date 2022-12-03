近期，欧洲能源危机与高通胀问题持续发酵，许多欧洲企业深陷成本飙升、需求低迷、投资暂缓的困境，制造、化工、航空等多个行业近期宣布裁员计划。业内专家分析认为，企业裁员趋势还将持续，令欧洲就业市场承压。

高成本低需求困扰企业

当前欧洲地区通胀压力居高不下，能源危机难解，加上欧洲央行大幅加息，欧洲经济进一步承压，许多欧洲企业深陷高昂成本和低迷需求的困境。

德国化工巨头巴斯夫执行董事会主席马丁·布鲁德米勒表示，欧洲化工市场近10年来一直增长乏力，能源成本大幅上涨使巴斯夫面临压力。今年前9个月，巴斯夫欧洲生产基地的天然气费用较去年同期增加22亿欧元，企业第三季度利润较去年同期下滑近三成。

荷兰医疗装置制造商飞利浦、风电制造巨头西门子—歌美飒均表示，全球供应链不畅导致企业经营与盈利受到较大影响。

芬兰航空首席执行官托皮·曼纳说，乌克兰危机升级引发欧洲多国与俄罗斯互关领空，加之燃油价格飙升，显著影响航空公司经营与发展，芬兰航空不得不选择裁员作为“艰难但必要的措施”。

多行业宣布裁员计划

德国伊弗经济研究所公布的10月德国就业指数显示，德国企业招聘意愿继续下降，跌至2021年4月以来最低值。其中，工业就业指数20个月以来首次降至负值，显示计划裁员的企业多于有招聘意向的企业。

为应对欧洲地区业务盈利疲软，巴斯夫近期宣布包括裁员在内的成本削减计划，以期在未来两年将欧洲地区成本每年减少5亿欧元，其中一半以上的成本削减将在其德国总部实施。

德国汽车和工业产品供应商舍弗勒上月表示，将在2026年前削减1300个岗位，其中1000个在德国，主要涉及行政管理和研发部门。

受业绩下滑影响，飞利浦日前宣布全球范围内裁员4000人，超过公司员工总数的5%。飞利浦首席执行官罗伊·雅各布斯表示，企业需要降低运营开支和简化组织结构。

西门子—歌美飒日前宣布全球裁员2900人，半数以上的裁减岗位在欧洲。公司总裁约亨·艾克霍尔特称，面对艰难处境，企业需采取必要措施维持运营和可持续发展。

芬兰航空日前宣布计划裁员150人，占其全部员工数约3%。

就业市场前景不乐观

多位专家认为，欧洲能源供应前景黯淡，企业裁员趋势还将持续，势必给欧洲就业市场带来压力。

德国伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特表示，德国工业短期内渡过了能源与供应短缺的危机，但工业企业如因高昂能源成本而停止国内投资，将给德国就业市场带来风险。该研究所宏观经济和调查中心副主任克劳斯·沃尔拉贝预测，德国工业领域就业率将持平或下降，同时零售业将出现裁员潮。

捷克储蓄银行宏观经济分析师米哈尔·什科热帕指出，在能源和其他投入成本增加的压力下，生产放缓可能导致许多公司裁员或改为雇用短期工人。

罗兰贝格国际管理咨询有限公司德国、奥地利、瑞士地区首席执行官萨沙·哈加尼表示，裁员只是企业削减成本的“最后手段”，“如果今天裁掉优秀的员工，那么明天技术工人的短缺问题将重新困扰企业”。

（据新华社电 执笔记者：单玮怡；参与记者：李骥志、胡加齐、陈静、徐谦、王湘江）

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