本报记者 尚凯元

11月12日，印度尼西亚巴厘岛，二十国集团领导人第十七次峰会官方用车五菱新能源汽车Air ev行驶在路上。

新华社记者 王益亮摄

当前，全球新能源汽车产业发展驶入快车道，新产品新技术加快研发运用，技术创新带动产业持续升级。作为引领全球汽车产业转型升级的重要力量，中国积极参与新能源汽车领域国际合作，为促进新能源汽车行业发展贡献力量。

在日前举行的2022年巴黎国际车展上，从电动化、氢燃料，到车载技术、智能出行，新能源汽车领域近百家企业到场展示了最新产品。抢抓新能源发展先机成为全球知名车企的共同选择。分析认为，国际社会应继续携手努力，加快汽车产业低碳转型，构建更加安全稳定、合作共赢的产业生态。

市场占比快速提升

在二十国集团领导人巴厘岛峰会期间，上汽通用五菱推出的新能源汽车Air ev作为峰会官方用车，为绿色出行保驾护航。据测算，在12天峰会保障期内，300台Air ev共计可减少约33吨碳排放。

Air ev是印度尼西亚市场上首款中国新能源汽车，今年8月在印尼五菱汽车工业园正式下线，上市至今订单已突破4500台，成为印尼单月销量最高的新能源汽车。印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈尔塔托表示：“五菱将最新的产品和技术带到印尼，将从产品研发、制造、市场等方面推动整个印尼汽车产业链的变革，引领印尼汽车出行新概念。”

更长的续航里程、更多的车型选择、更新颖的智能网联和自动驾驶功能，全球新能源汽车的市场竞争力不断提升。据国际能源署统计，2021年全球电动汽车销量为660万辆，同比增长近一倍，占所有新售汽车的10%；2021年，市场上可供选购的电动汽车车型数超过2015年的5倍，目前电动车车型约有450种。CleanTechnica网站的最新数据显示，2022年9月，全球新能源汽车注册量达104万辆，同比增长51%，这也是该指标首次突破100万辆；1—9月，全球电动汽车累计销量超过680万辆，市场占有率达13%。

中国新能源汽车产业快速发展，产销量连续7年位居世界第一。中国汽车工业协会最新数据显示，2022年前3个季度新能源汽车产、销量分别达471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%和110%，市场占有率达23.5%。同期，中国新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过一倍。

在欧洲市场，受通货膨胀、能源危机、供应链不畅等不利因素影响，今年上半年汽车销量下跌14%，但同期新能源汽车销量为112万辆，同比增长8.7%，市场表现亮眼。在美国市场，电动汽车占汽车总销量的比率从2020年第三季度的约2.2%增加到2022年第三季度的6.1%。在韩国，第三季度新能源汽车出口额同比增加42.3%，为40.47亿美元；进口额同比增加29.3%，为17.91亿美元，创历史新高。

咨询机构麦肯锡称：“过去10年，新能源汽车行业吸引了超过4000亿美元的投资。所有这些资金都瞄准与电动交通、互联网汽车和自动驾驶技术相关的公司和初创企业。”路透社预计，全球主要汽车制造商对电动汽车的投资到2030年将达1.2万亿美元。

支持政策持续发力

国际能源署的报告指出，新能源汽车快速发展得益于多种因素，其中各国持续的政策支持是主因。在紧迫的气候目标下，多国发出加强绿色交通的政策信号。有统计显示，2021年全球相关补贴和公共激励资金约为300亿美元，同比翻了一番。

欧洲议会不久前通过“减碳55”一揽子计划，规定自2035年开始在欧盟境内停止销售新的燃油车，包括混合动力汽车。挪威计划在2025年停止销售燃油车，成为最早彻底禁止燃油车销售的国家。法国政府不久前宣布，将低收入家庭购买电动汽车的补贴从6000欧元提高至7000欧元，同时还在酝酿一项电动汽车租赁补贴计划。9月份，韩国产业通商资源部召开汽车产业战略圆桌会议，对新能源汽车发展提出一系列目标，如到2030年实现生产新能源汽车330万辆，2022—2026年向汽车产业投资95万亿以上韩元（1元人民币约合185.03韩元），到2030年培养3万名未来汽车专业人才。

新兴市场国家也不断加大新能源汽车推广力度。泰国政府提出，到2025年政府机构和公用车队采购车辆均应为零排放汽车，本土生产的新车中有15%为零排放汽车；到2030年新车中有30%为零排放汽车；到2035年新车全部实现零排放。印尼政府提出，加快中央及地方政府部门公务用车电动化进程，今年底将政府公务用车中的电动车辆保有量提升至10万辆以上。埃塞俄比亚政府宣布，对进口和组装的电动汽车将免征增值税、消费税和附加税，并进一步降低进口关税。

各国新能源汽车基础设施建设也在持续跟进。截至8月，中国已累计建成了398万个充电桩、1625座换电站，形成了全球最大规模的充换电网络。今年年底前，中国计划在除高寒高海拔地区外的高速公路服务区实现基本充电服务全覆盖；明年年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站）能够提供基本充电服务。

英国政府3月份发布《电动汽车基础设施战略》，提出将投资至少16亿英镑以扩大充电网络，计划到2030年将电动汽车充电站的数量增加10倍，达到30万个。德国政府宣布到2024年将继续为电动汽车充电基础设施建设提供55亿欧元的补助。

加强国际交流合作

国际能源署最新发布的《2022年全球电动汽车展望》报告表示，在坚持当前气候政策的基础上，2030年全球电动汽车销量将占全球汽车总销量的30%以上。尽管市场前景乐观，但与气候目标仍存差距。“我们迫切需要推出最先进的低碳交通解决方案。利用区域和国际合作的力量，推动低碳交通行动在全球普及。”联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳说。

分析指出，随着全球汽车业向电动化、智能化、网联化加速发展，既需要与新技术、新材料、电子电力、先进制造等多领域进行跨界融合，也需要各国加强技术创新合作，推动产业链供应链协同发展。

今年4月，中国企业宁德时代在德国图林根州的首个海外工厂正式获得8吉瓦时的电芯生产许可。不久前，宁德时代宣布将与梅赛德斯—奔驰合作，在匈牙利建设第二座欧洲工厂。河钢集团与宝马集团签署协议，计划将碳排放更低的“绿钢”技术引入汽车领域。宝马集团负责人表示：“中国是推动新兴技术超大规模应用的热土，如果某项技术在中国形成规模，就能在全世界规模化应用，我们已经在新能源汽车发展上见证了这一点。”

从欧洲到中东、拉美，中国新能源汽车在越来越多国家和地区脱颖而出，不仅促进当地节能减排，也为汽车行业交流互鉴提供契机。在哥伦比亚波哥大市，到今年年底，将有1480辆比亚迪电动客车投入运营，这意味着每年将减少排放9.43万吨二氧化碳，相当于4.2万辆私家车的年排放量。波哥大市市长克劳迪娅·洛佩斯说：“中国电动客车为建设清洁、可持续发展的波哥大及当地交通现代化作出了重要贡献。”

(责编：赵欣悦、牛镛)