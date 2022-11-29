人民网北京11月29日电 （记者齐志明）记者今天从审计署获悉：联合国审计委员会在智利首都圣地亚哥举行的第52次特别会议决定，自2023年1月1日起，由中国审计署审计长侯凯担任联合国审计委员会主席，任期2年。

党的十八大以来，中国审计署深度融入国际组织外部审计事务。2020年7月起，中国审计署审计长再次履任联合国审计委员会委员， 任期至2026年6月。自履任以来，审计署已经圆满完成了联合国秘书处、维和行动、基金方案和“团结”信息系统4大类100多个审计项目，共向联大等提交审计报告22份，审计报告质量得到联大有关方面的高度评价。

据介绍，侯凯审计长担任联合国审计委员会主席后，将团结带领联合国审计委员会认真履行职责使命，通过专业独立的审计工作，促进联合国加强管理、提高绩效，增加透明、强化问责，深化改革、完善治理，为推动实现2030年可持续发展议程、共同推进构建人类命运共同体作出积极贡献。

联合国审计委员会成立于1946年，是联合国治理的重要专家机构之一，由3名委员组成，主要负责对联合国秘书处、联合国维持和平行动、联合国开发计划署、联合国人权事务高级专员办事处、联合国环境规划署、联合国儿童基金会等机构和基金方案的财务与绩效情况实施独立审计，并向联合国大会提交审计报告、提出审计整改建议，联合国秘书长负责督促联合国各相关单位落实审计整改要求。联合国审计委员会委员由联合国大会选举产生，其委员均由联合国会员国最高审计机关的审计长或审计法院院长或拥有相应头衔的官员担任。

目前，联合国审计委员会委员包括中国审计署审计长侯凯、智利审计署审计长豪尔赫·贝穆德斯和法国审计法院院长皮埃尔·莫斯科维奇。侯凯将于明年1月1日接替豪尔赫·贝穆德斯担任联合国审计委员会主席，其任期至2024年12月31日。

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