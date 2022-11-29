人民网北京11月29日电 （记者李潇、宦翔）11月29日，中国和沙特联合主办《中阿携手推进全球发展倡议——第三届中国—阿拉伯国家改革发展论坛发言汇编》发布会。发布会在上海、利雅得以线下线上相结合方式召开，50余位中阿专家学者参加。中国中阿合作论坛事务大使李琛，中国驻沙特大使陈伟庆，沙特阿拉伯驻华大使哈勒比，上海外国语大学校长、中阿改革发展研究中心执行理事长李岩松，科研与知识交流中心主席叶海亚致辞。中心理事会秘书长王广大教授、副秘书长陈越洋副教授主持发布会。

今年9月8日，第三届中国—阿拉伯国家改革发展论坛成功召开，聚焦“中阿携手推进全球发展倡议”，达成多项共识。为进一步凝聚中阿在推动倡议落实、增进共同发展方面共识，中阿改革发展研究中心和沙特科研与知识交流中心合作将此次会议成果汇编出版。该文集共收入与会中阿嘉宾24篇精彩发言，以中阿双语版本由沙特方面正式出版，目前书籍在两家智库官网上架。

李岩松在致辞中表示，文集凝聚了中阿携手推进全球发展倡议、促进共同发展的共识，为中阿双方增进互相认知提供了宝贵的智力支持。期待未来两家智库进一步加强合作，为中阿共同发展贡献更多智力支持。

叶海亚指出，此发布会是双方活动的延续，是同中心合作的成果。未来双方将进一步加强在典籍互译方面的合作，促进中沙两国人民民心相通。同时将与中心紧密联系，继续推出更多类似合作成果，也希望两国人民关系越来越好。

李琛宣布《中阿携手推进全球发展倡议——第三届中阿改革发展论坛发言汇编》正式发布。他表示，与会嘉宾在第三届中国—阿拉伯国家改革发展论坛上围绕如何推进落实全球发展倡议深入交流，提出了许多有益举措和建议。文集的发布是中阿在治国理政经验交流方面的新成果，是双方智库对落实全球发展倡议、加强发展合作的新贡献，也为中阿关系增添一份砖瓦。

哈勒比在贺词中表示，此次活动是阿中合作重要成果的展示，对推动阿中双边关系发展有着重要作用。阿中关系历史悠久，在各领域发展良好，政治互信不断增加。沙中双方将共同落实沙特阿拉伯“2030愿景”与中国“一带一路”倡议对接，希望未来取得更多合作成果。

陈伟庆在贺词中表示，中国—阿拉伯国家改革发展论坛是中阿之间的重要交流平台，文集汇聚了来自中阿专家学者的智慧，学者们就在全球发展倡议框架下推动中阿战略伙伴关系发展、拓展中阿各领域合作等发表了真知灼见。希望未来中阿双方在各领域合作不断走深走实，实现互利共赢和共同发展。

中国外交部前中阿合作论坛事务大使李成文，中阿改革发展研究中心理事朱威烈教授，中国社科院西亚非洲研究所副所长王林聪研究员，上海社会科学院国际问题研究所所长王健研究员，中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长王义桅教授，上海外国语大学科研处处长王有勇教授，上海外国语大学国际金融贸易学院院长章玉贵教授，上海外国语大学中东研究所所长丁俊教授，上海外国语大学中东研究所丁隆教授，中国社科院西亚非洲研究所魏敏研究员，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院副院长冯璐璐教授，中国社科院西亚非洲研究所经济研究室副主任刘冬副研究员，中阿改革发展研究中心研究员、苏丹前驻华大使加法尔·卡拉尔，埃及外交事务委员会成员迪亚·赫尔米，摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴，黎巴嫩阿中合作与发展协会主席卡西姆·特法利，巴勒斯坦驻华使馆参赞沙迪·艾布扎尔格，伊拉克驻华使馆参赞巴希尔·马尔丹，阿尔及利亚阿尔及尔第三大学政治学系系主任苏莱曼·阿拉吉等线上线下参会。

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