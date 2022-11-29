人民网开罗11月29日 （记者沈小晓）在成立二十周年之际，开罗中国文化中心于11月29日在社交媒体平台上发布了中阿双语“大美在民间·《乐绘江南里》”云展埃及特别版，通过浙江民间音乐唱响中埃两国的友谊之歌，向埃及以及世界打开一扇认识浙江、了解浙江、喜爱浙江的崭新窗口。

民歌，人民之歌，与百姓生活息息相关，是中华民族传统文化的根基之一，是创作生命力最强盛的艺术形式之一。中国文学史上第一部诗歌总集《诗经》之《国风》篇记载了3000多年前祖先的民歌，爱情、劳作、祭祖、风俗、战争、自然等，涉及题材之广堪称彼时中华大地的生活画卷。

浙江广袤的大地承载着厚重的农耕文化，浓缩着辉煌的中华文明，诞生了丰富多彩的民间艺术。《乐绘江南里》云展以浙江民歌为切入点，同时结合文化和旅游等元素，通过视频国际交流、专家访谈、互动小游戏、音乐、图文等多种形式，以及“千年国风”“对鸟”“采茶舞曲”“畲村飞出幸福歌”“阿家里格啰”“甜瓜与鲜花”和“经典·流传”七大版块，向埃及民众展示中国浙江民歌艺术的魅力。埃及民众通过互联网可足不出户聆听中国优秀民歌，欣赏“诗画江南·活力浙江”的自然风光，了解中国的人文风情、历史文化和人民的美好生活。

本次云展是开罗中国文化中心与浙江省文化和旅游厅开展的2022年“部省合作项目”之一，也是庆祝开罗中国文化中心成立二十周年系列活动之一。

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