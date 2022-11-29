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英国罗罗公司测试氢能飞机发动机

2022年11月29日15:06 | 来源：新华网
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新华社北京11月29日电 英国航空发动机制造商罗尔斯-罗伊斯公司正在测试使用氢能的飞机发动机。

英国广播公司(BBC)28日报道，测试的是罗尔斯-罗伊斯公司常规AE-2011A涡轮发动机，其设计广泛应用于全球支线客机。这是现代飞机发动机首次以氢能为燃料。

这是2016年9月13日在位于英国德比郡的罗尔斯-罗伊斯公司拍摄的品牌标识的资料照片。新华社记者韩岩摄

上述测试由罗尔斯-罗伊斯公司与英国易捷航空公司联合展开。现阶段，发动机已能利用氢能低速运转。

测试旨在证明利用氢能运转和控制飞机发动机的可能性。从长远看，这一计划旨在让氢能发挥重要作用，促进航空业继续发展的同时大幅降低温室气体排放。

“我们着眼氢能实际为了实现净零排放，”罗尔斯-罗伊斯公司航空航天技术总监艾伦·纽比说，“氢能这种燃料的优势是不含碳，所以燃烧后不会产生二氧化碳。”

易捷航空首席运营官戴维·摩根说，氢燃料是一个“令人兴奋”的点子。

摩根说：“我们几年前开始思索未来航空燃料。我们考虑过电池技术，但显而易见，电池技术可能无力支撑我们运营的大型商业飞机。”

相对于电池技术，飞机使用氢能的优势是可以在每公里航程提供更多能量。对于大型飞机来说，电池过于沉重。

不过，航空业使用氢能依然面临瓶颈。上述测试迄今表明，飞机发动机只能使用氢能启动并低速行驶。另外，氢能存储比普通航空燃油更复杂，所需空间更大。

纽比说，氢能存储需要容器，并保持在极低的温度，“如何把氢能输送至发动机也是一个问题”。（卜晓明）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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