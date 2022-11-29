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高物价让日本有孩贫困家庭雪上加霜

2022年11月29日15:03 | 来源：新华网
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新华社北京11月29日电 日本《朝日新闻》28日援引一个贫困儿童援助团体近期开展的调查报道，受物价高涨影响，日本有孩贫困家庭经济紧张状况加剧，其中超过7成“日子非常难过”。

这是11月15日，行人在日本东京站穿行。新华社发（孙佳林摄）

非营利组织“儿童之门”本月11日至16日对该团体援助的2800个贫困家庭开展网络问卷调查，获得1846份答复。结果显示，74%的受访者表示高物价导致其家庭经济状况非常困难，其余26%回答困难情况略有加剧。

为削减支出，84%的受访者选择减少食品开支，超过6成受访者表示减少外出就餐和吃鱼、肉的次数。另外，两成受访者表示，家中高三学生因经济问题放弃就读心仪的学校。

受原料涨价、日元贬值等因素影响，日本物价持续上涨。日本总务省公布的数据显示，日本10月去除生鲜食品的核心消费价格指数（CPI）较去年同期上涨3.6%，涨幅为1982年2月以来最高。其中，涉及日常生活的多项消费品价格同比涨幅在10%以上。能源价格涨幅更大，较去年同期上涨15.2%。

“儿童之门”呼吁日本政府为这些困难家庭持续提供现金补助。（刘秀玲）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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