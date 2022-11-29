新华社洛杉矶11月28日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心28日发布的最新数据显示，美国单周流感住院率创2010至2011年流感季以来同期最高纪录。专家表示，今年秋冬季美国将面临新冠、流感以及呼吸道合胞病毒流行的多重威胁。

美疾控中心发布数据显示，全美范围流感病毒传播加剧。截至11月19日的一周，全美报告流感住院病例11269例，住院率为2010至2011年流感季以来同期最高水平。当周全美报告5例儿童流感死亡病例，这个流感季已有12例儿童流感死亡病例。

美国流感季通常在秋季和冬季，一般从12月至2月为高峰期。美疾控中心说，每年接种一次流感疫苗是预防流感的最好方法，不仅有助预防病毒感染，还能预防感染后出现重症。建议所有年龄为6个月及以上的人每年接种流感疫苗。

数据还显示，截至11月19日的一周，全美因呼吸道疾病就诊患者数量占门诊总数的比例大幅高于基准水平。专家表示，感恩节假期后，美国呼吸道感染病例数可能继续增长，今年秋冬季美国面临新冠、流感以及呼吸道合胞病毒流行的多重威胁。

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