人民网东京11月29日电 （孙璐、叶习民、吴颖）“当时，我对中国的社会和政治非常感兴趣，但不会说中文，因此非常希望有一个学习的契机。正巧此时，受到老师的邀请，我便参加了‘鉴真东渡纪念访华团’活动。”

“我的父亲是中国人，母亲是日本人。因此，我一直关心中日关系。进入大学后，为了成为中日友好的桥梁，我积极参加各种社会活动。在得知‘鉴真东渡纪念访华团’活动之后，我便前去报名，并有幸成为其中的学生代表。”

夏日黄昏，东京都内中餐馆里，三人围坐，回忆数年前参加“鉴真东渡纪念访华团”的往事，畅谈中日关系研究课题。这三人，一位是“鉴真东渡纪念访华团”活动的发起人、旅日华人教授范云涛，另外两位是曾参加访华团的学生御器谷裕树和郭拓人。

“鉴真之旅”开启研究中国问题之路

正在庆应大学攻读博士课程的御器谷裕树从小与中国结缘。他第一次海外旅行，便是随父母去西安。那次旅行，让他觉得中国“是一个非常有趣的国家”。2008年北京奥运会召开，让御器谷裕树对中国的兴趣更加浓厚。刚刚升入初中的御器谷裕树开始自学中文，并喜欢上了“汉诗”（日本的中学教授中国古诗称为“汉诗”）。

2015年，受范云涛教授邀请，御器谷裕树参加了“鉴真东渡纪念访华团”活动，与众多日本学生一起前往中国，追寻鉴真足迹，并与中国大学生进行交流。这次访华，使御器谷裕树对中国有了更为直观而深入的认识。

御器谷裕树接受人民网专访。人民网 吴颖摄

御器谷裕树表示，在那之前，自己虽然曾多次去中国旅游，但在中国停留一周之久尚属首次。他说：“此前，我只是从表面上看待社会问题、经济问题，对于每个人的价值观等并不了解。通过与中国学生实地交流，我对中国的印象发生了很大变化。我发现，如升学和就业等，两国的青年学生实际上有着同样的烦恼，面临同样的问题。与中国青年学生的直接对话，让我感到非常宝贵，受益匪浅。”

参加“鉴真东渡纪念访华团”活动之后，御器谷裕树决心开始深入研究中国问题，于是便在第二年，动身前往北京大学留学，学习中国历史和国际关系。他回忆说：“参加鉴真活动后至今的六七年，我一直在从事有关中国问题的研究，可以说鉴真活动成为我与中国深度结缘的一个非常好的起点。”

出生于中国的郭拓人小时便随父母来到日本定居。在中日两国文化的熏陶下，大学毕业之后，他立志成为中日之间的“桥梁”，先后前往加拿大、中国和英国，研究中国问题，攻读相关学位。同时，他积极参加各种实践活动，作为志愿者协助“无国界医生”组织在日本开展工作，还曾作为日本代表团团员参加过2019年联合国气候变化大会，以及参加中日学生会议、日韩青年会议等青年交流活动。

2017年，郭拓人参加了“鉴真东渡纪念访华团”，并以学生代表的身份协助了当年的活动运营。他说：“参加这个活动，不仅是因为我非常尊敬鉴真大师，也是因为我认为他所走过的道路，对于未来推动中日关系向前发展非常有效。”

他回忆道，活动期间，与中国的大学生讨论未来应如何改善中日关系的一幕，令他印象深刻。当问到提起对方国家，首先想到哪些人物的时候，中国学生回答会想到动漫人物、偶像、艺人等，而日本学生大多回答想到政治家。他表示，“由此，我感受到，日本青年学生更多地是从政治角度看中国，而中国青年学生更多地是从文化角度看日本”。这使他体会到，对于理解两国关系而言，非常重要的一面就是“不是仅从一方的角度看问题，而是从对方的角度看待中日关系”，这成为他日后留学中国和英国，研究中国问题的契机。

立志成为从中国视角观察中国的研究者

在参加“鉴真东渡纪念访华团”活动的第二年，御器谷裕树进入北京大学留学。他回忆道：“由于是与中国的学生一起用中文上课，因此，刚开始的时候完全听不懂。但后来，能够听懂的越来越多，最后甚至可以与大家一起参与讨论。在中国实地与中国学生一起上课，成为非常宝贵的经验。”

这种经验不仅在语言方面，更重要的是在对中国的认识方面。御器谷裕树说：“在前往中国留学之前，我一直生活在日本，对中国的认识来源于日本视角，也没有思考过要将中国与其他国家进行比较。但是，前往中国之后，置身其中仔细观察，从以往不曾有过的视角，获得了新的感受，颇有裨益。”他说，通过这样的观察以及与中国学生的直接交流，他意识到，“在中国生活着形形色色的人们，存在各种各样的主体，经济、政治都有不同的角度，需要综合地、而不是片面地看待中国问题”。

正是由于有了这样的体验，御器谷裕树对中国的关心，逐渐从古代文化发展到现代社会，从经济问题拓展到政治问题。大学毕业后，他进一步升入硕士、博士课程，走上了专业研究中国问题的道路。

作为一名年轻的中国问题研究学者，御器谷裕树对于中日关系应有的方式，有着独自的见解。他谈到，“提起日本和中国，每个人的所想都会有所不同。说到日本，有人会想到日本政府，有人会想到富士山，还有人会想到生活在日本的人们。同样，提及中国也会如此”“人们的价值观存在于每个人内心之中，无论我是否对他们有所期待，我都无法改变他们的价值观，因为那是他们的本性。我更希望看到每个人都能活出自我，努力朝着他们的梦想和目标生活，而不是仅仅以中国人或日本人进行分类”“人们以自己的方式生活，在此延长线上，如果能够以正向的方式交往，这就是一个良好的关系”。

从中国的视角观察中国，从个人价值观的角度考虑中日关系，可谓是御器谷裕树作为年轻的中国问题研究学者的独到之处。他表示：“希望将来成为一名研究学者，继续专注于中国问题的研究。”

立志参与中日合作解决全球气候变化课题

在中国人民大学攻读硕士课程期间，郭拓人的研究课题是《关于构筑中日间可再生能源政策中的战略互惠关系》。他说，“参加2019年联合国气候变化大会的经验，使我对气候变化等环境问题产生了强烈的关心。因而开始关注可再生能源领域，得出的结论是，中日两国在这方面，有很大的合作空间”。

郭拓人接受人民网专访。人民网 吴颖摄

他指出，“日本是技术大国。近十年，日本在可再生能源领域获得的专利，是处于第二位的美国的1.5倍，独占鳌头”，但是，“市场能力是日本的弱项”。相反，“中国的市场能力非常强大。但是，并非完美无缺，技术方面存在短板。如果日本的技术与中国的市场能够实现良好的结合，齐心协力地去解决世界共同面临的课题，将有益于实现无碳社会”。

郭拓人认为，中日关系中的“历史认识问题和领土问题等并非一朝一夕就能够解决”，为了改善两国关系，两国领导人要考虑包括本国利益、与第三方关系等在内的各种因素，需要超越很多障碍。因此，他表示，中日两国“民间企业之间的交流、学术领域的紧密合作，在今后将变得更加重要”，“希望自己将来能够在学术领域作出贡献”。

“我切实希望日中关系更加良好，希望日本国民和中国国民能够更加融洽。我想将此作为我毕生的工作，改善两国关系是我至高无上的使命和职责。因此，我希望在某一特定领域，哪怕是一个微不足道的领域，成为日中关系的权威”，郭拓人这样阐述了自己的想法。他还说到，“迄今为止，我一直从日本的角度看日中关系，希望今后能有机会改变视角，从中国的角度看中日关系。除了中日关系之外，在攻读双硕士课程期间，我还在研究气候变化及难民问题。希望今后能以我的观点，为中日关系及这些问题作出贡献。希望能够推动日中两国密切合作，以解决气候变化等全球共同面临的课题，希望自身能够成为奠定未来基础的一员”。

范云涛教授指出：“青年研究学者，应在中日之间维系密切交流的同时，开展双向的、客观的学术研究。应共同拥有并保持这样的精神。而这种精神从何而来？这正是鉴真的精神，鉴真的教诲。无论遇到什么样的困难和挫折，始终坚定地追求自己的信念，保持不屈不挠的精神。若能如此，必能促进中日之间实现友好。”

期待两位研究中国问题的青年学者，能够踏寻1300年前鉴真大师开辟的中日友好道路，开创一番有益于两国向好发展的新事业。

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