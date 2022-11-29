新华社巴黎11月28日电（记者徐永春 孙鑫晶）“经典之声”巴黎中国文化中心成立二十周年庆典音乐会28日在巴黎成功举行。中法两国政治、经济、文化艺术界人士以及旅法华人社团侨领等150余人出席活动。

中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，二十年来，在一代又一代中心团队的辛勤耕耘和两国各界友好人士的鼎力支持下，文化中心早已成为法国民众感受中国文化的窗口和中法人文交流的桥梁，为深化两国人民的相互了解和友谊做出了积极贡献。他说：“我相信，人文交流始终是中法双边关系里最深厚的一支力量。”

巴黎七区第一副区长约瑟亚娜·戈德表示，巴黎中国文化中心于2002年设立在巴黎七区美丽的塞纳河畔。自成立起，中心与七区政府始终保持着良好的合作关系。二十年来，中心成功举办了内容丰富、形式多样的活动，为丰富法中两国在文化、艺术、教育等领域的交流与合作、促进两国人民加深了解和友谊做出了重要贡献。

巴黎中国文化中心主任佘明远表示，巴黎中国文化中心成立以来，成功打造出“欢乐春节”“法国中国电影节”“巴黎中国传统戏曲节”等知名品牌，成为推动中法人文交流的重要平台。此外，中心深入开展中文、书画、民乐、戏曲等教学培训，至今毕业学员近2万人。

当晚音乐会上，多位中外歌唱家呈现了《梁祝》《卡门》等中外经典名曲，他们娴熟的技巧、真挚的情感和充沛的艺术感染力使嘉宾沉浸其中，赢得阵阵掌声与喝彩。

此次活动是巴黎中国文化中心继“东方旋律”室内音乐会之后举办的第二场庆祝中心成立二十周年系列活动。12月8日，巴黎中国文化中心将与陕西省文化和旅游厅共同举办“古法新作”陕西文化艺术展，为二十周年系列活动圆满收官。

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