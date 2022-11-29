黄晗奕

韩联社近日报道称，韩政府已敲定“第一期极地活动发展基本计划”。根据计划，韩国将在2030年底之前建立全球第六个南极内陆基地，在2026年底之前建造1.5万吨级科考破冰船。

采取诸多举措

据韩国海洋水产部官网发布的消息，该计划是韩国第一个涵盖南北两极的法定基本计划，包含五项促进战略：拓展对南北两极未知领域的探索、主导解决气候与环境问题、为推动国民经济的极地产业奠定基础、建立多元国际合作生态圈、加强极地活动参与交流。

韩联社报道称，韩国政府计划从2027年起主导推进有关北极点及北冰洋的国际共同研究项目，到2025年研制出用于观测北极海冰融化情况的微型卫星，与北极圈8国携手推进合作项目。

近年来，韩国在极地开发领域采取了诸多举措。2017年，文在寅总统履职即提出“新北方政策”，落实措施为“九桥战略”：在天然气、铁路、港湾、电力、北极航线、造船、就业、农业、水产九大领域与俄罗斯开展多重合作，以推进北极航道开发建设为重点，多角度、全方位参与远东—北极事务。

据韩媒报道，韩国极地研究所决定推进以开拓北极航线为目的的产学研共同研究事业。今年4月，研究所与韩国仁荷大学、仁荷工业专门大学、大宇造船海洋公司签订了合作协议，产学研三方将携手合作，就各自所有的信息、知识等加以共享。

推进顶层设计

在气候变化等因素的影响下，极地资源的商业和军事价值不断显现，多国“入场”参与极地开发与治理。据俄罗斯卫星通讯社报道，近年来，俄罗斯对开发“北方海路”的重视程度不断上升。这条航线在俄罗斯与挪威边境附近的巴伦支海和北太平洋的白令海峡之间延伸超过5550公里，是亚欧之间最短的海运路线。俄罗斯已经批准“北方海路”至2035年发展计划，拨款总规模近1.8万亿卢布。10月，美国发布新版《北极地区国家战略》，其中包含安全，气候变化和环境保护，可持续经济发展，国际合作四大支柱。

“作为极地事务的‘后来者’，韩国近年在极地开发方面尝试更多的实质性参与，避免在国际议程与多双边合作进程中掉队。”上海国际问题研究院全球治理研究所副所长、研究员赵隆在接受本报采访时分析称，韩国相应的战略规划和具体实践，有助于其在极地这一全球治理新疆域中凸显“后发优势”，在极地“科研——保护——利用——治理”的复合框架内提升本国的参与度、话语权和影响力。

赵隆指出，近年来，韩国加快推动参与极地事务的顶层设计和战略指引，先后出台“南北极基本规划”“极地科学未来发展战略”等极地相关规划。2020年，韩国海洋水产部制定的《极地活动振兴法》明确，韩国将每五年制订“极地活动基本规划”，聚焦于本国的极地人才培养，科考站与破冰船等基础保障能力建设，扩大航道开发合作激发经济活动的潜力等。2021年底，韩国海洋水产部制定并向国务会议提交《2050北极活动战略》，谋划加强科学研究基础设施和核心技术，扩大与北极国家、利益攸关方和相关国际机构的交流合作。

多重利益考量

专业人士分析指出，在极地开发研究领域，韩国重点推进北极航道与能源开发合作。在能源方面，韩国积极探讨参与俄罗斯北极亚马尔液化天然气2号项目的可行性，尝试与俄罗斯合作建设使用氢燃料的无排放北极“雪花”国际科研站，加强与俄北极风能、氢能等可再生能源领域的合作。在航道领域，韩国积极与俄罗斯商讨北方海航道的引航、靠港费用减免的举措，探讨参与俄罗斯北极地区综合基础设施开发的可行性。

“韩国开展极地活动具有多重利益考量。”赵隆分析，首先，韩国希望谋求参与极地治理与开展极地活动的“亚洲领导者”角色，强化战略引领和能力建设，通过破冰船建造和国际研究项目等方式，有效提升自身开展极地活动的能力。其次，韩国希望发挥自身比较优势，配合地区战略需求。在气候变化影响下，北极融冰增速使航道开发、生物与非生物资源利用等人类活动更为便捷。作为造船业大国，韩国希望参与北极商业化开发，促进北极活动与韩国“新北方政策”联动，以北极开发作为拓展东北亚经济合作的抓手。最后，韩国希望提升极地研究能力，展示其对极地治理的贡献能力。近年来，全球多国通过建立科学考察站等方式扩大南极事务话语权，韩国作为《南极条约》协商国，也希望通过建立南极内陆基地，为保护与和平利用南极提供更多公共产品，提升其在极地治理领域的国际影响力。

(责编：艾雯、刘叶婷)